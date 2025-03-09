Kenan Doğulu - Beren Saat çifti sessizliğe büründü
Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat, Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Sessizlikleriyle dikkat çeken çift, gazetecilerin soruları karşısında "İyi geceler" demekle yetindi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kenan Doğulu ile Beren Saat çifti, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
Yaklaşık dört saat mekânda vakit geçiren ünlü çift, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakıp, "İyi geceler" demekle yetindi.
Mekân çıkışı görüntü almak isteyen gazetecilere, kapıdaki görevliler engel olmaya çalıştı. Kenan Doğulu ile Beren Saat'in sessiz tavırları dikkat çekti.