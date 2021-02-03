Oyuncu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

Aşk, evlilikten her zaman daha önemli bence. Bizim ayrılık haberimiz yüz bin kere falan yapılmıştır. Çünkü biz ayrılmıyorken de ayrılık haberi vardı, birtakım problemler yaşadığımız dönem de vardı.

Aslında ayrı bir süreç geçirdikten sonra pandemi sürecini beraber geçirdik. Beraber müzik yapmaya başladık. İlişkimiz daha başka türlü bir yere geldi. Birbirimizi başka türlü beslediğimiz, başka bir seviyesindeyiz ilişkinin ve aşkın her neyse...