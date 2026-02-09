Kenan Doğulu'dan Serpil Doğulu'ya: Seninle her şey daha anlamlı

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, annesi Serpil Doğulu’nun doğum gününe özel paylaşımlarını sosyal medya hesabından yayımladı.

Doğulu, kardeşleri Ozan Doğulu ve Canan Doğulu’nun da anneleriyle yer aldığı kareleri paylaşırken, duygusal bir mesaj kaleme aldı.

Şarkıcı paylaşımında; "Varlığıyla hayatımıza renk, gülüşüyle dünyamıza neşe katan canım annemiz… Sevgisiyle güç veren, sonsuz inancıyla her zaman yanımızda olan ilk kahramanımız. Seninle her şey daha anlamlı. Karnaval tadında, hep birlikte geçireceğimiz bir yaş olsun. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.