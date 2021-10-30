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Haberler Magazin Kenan Doğulu konserinde Beren Saat sürprizi - Magazin haberleri
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Kenan Doğulu konserinde Beren Saat sürprizi

Kenan Doğulu, dün akşam Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi. Ünlü şarkıcıya, eşi Beren Saat dansıyla eşlik etti

Kenan Doğulu konserinde Beren Saat sürprizi - Magazin haberleri

Kenan Doğulu, Cumhuriyet Bayramı konserinin açılışını Masis Aram Gözbek şefliğindeki 40 kişilik MAGMA Filarmoni Korosu eşliğinde seslendirdiği 10. Yıl Marşı’yla yaptı. Doğulu, 10. Yıl Marşı'nın ardından 1999 senesinde yeniden düzenleyip yorumladığı Gençlik Marşı'nı da yine aynı koro eşliğinde seslendirdi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle konseri izleyenlerin alkışları dakikalarca dinmedi.

Eşini konserde yalnız bırakmayan Beren Saat, kendini müziğin ritmine kaptırdı. Ünlü oyuncu, konserde sahneye de çıktı. Ünlü çiftin 'Aşk İle Yap' şarkısı eşliğinde dans etti. Geçtiğimiz yıllarda sık sık boşanacaklarına dair haberlerle gündeme gelen çift, böylelikle aralarındaki buzların erdiğinin mesajını yeniden vermiş oldu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 98. YILI KUTLU OLSUN"

Kenan Doğulu, "Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman fikir arkadaşlarını özlemle, saygıyla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yılı kutlu olsun" dedi.

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