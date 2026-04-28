Kenan Doğulu, Londra'da kapalı gişe sahne aldı

Kenan Doğulu, 'Best of Kenan Doğulu – World Tour 2026' kapsamında Londra'daki Indigo at The O2 sahnesinde konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen ve yaklaşık 2.800 kişinin katıldığı gecede Doğulu, sevilen şarkılarını seslendirdi. Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen konserde Kenan Doğulu, sahne performansı ve şovlarıyla dinleyicilerle buluştu.

Konser boyunca hem klasikleşmiş hitlerine hem de diğer parçalarına yer veren Kenan Doğulu'nun repertuarında; açılış şarkısı 'Tutamıyorum Zamanı'nın yanı sıra 'Hiç Bana Sordun Mu?' ve 'Rütbeni Bileceksin' gibi eserler yer aldı.

Stuttgart ve Düsseldorf konserlerinin ardından Londra'da sahne alan Doğulu, dünya turnesine önümüzdeki aylarda farklı şehirlerde devam edecek.