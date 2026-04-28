Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Kenan Doğulu, Londra'da kapalı gişe sahne aldı - Magazin haberleri

        Kenan Doğulu, Londra'da kapalı gişe sahne aldı

        Londra'da yaklaşık 2.800 müzikseverle bir araya gelen Kenan Doğulu, dünya turnesi kapsamında hayranlarıyla buluştu

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 17:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kenan Doğulu, 'Best of Kenan Doğulu – World Tour 2026' kapsamında Londra'daki Indigo at The O2 sahnesinde konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen ve yaklaşık 2.800 kişinin katıldığı gecede Doğulu, sevilen şarkılarını seslendirdi. Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen konserde Kenan Doğulu, sahne performansı ve şovlarıyla dinleyicilerle buluştu.

        Konser boyunca hem klasikleşmiş hitlerine hem de diğer parçalarına yer veren Kenan Doğulu'nun repertuarında; açılış şarkısı 'Tutamıyorum Zamanı'nın yanı sıra 'Hiç Bana Sordun Mu?' ve 'Rütbeni Bileceksin' gibi eserler yer aldı.

        Stuttgart ve Düsseldorf konserlerinin ardından Londra'da sahne alan Doğulu, dünya turnesine önümüzdeki aylarda farklı şehirlerde devam edecek.

        #Kenan Doğulu
