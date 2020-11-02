Televizyon ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz ile adı anılan Kenan Ece sosyal medyanın en çok merak ettiği isimlerden biri oldu. Peki, hayatıyla merak edilen Kenan Ece kimdir ve kaç yaşında? Kenan Ece'nin eşi kim? Kenan Ece'nin oynadığı dizi ve filmler neler?

KENAN ECE KİMDİR?

Kenan Cahit Ece 24 Aralık 1980'de doğdu. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncu olan Kenan Ece, Avusturya Lisesini bitirdikten sonra 2004 yılında Amerika’da Davidson College’de tiyatro ve ekonomi eğitimini tamamladı. Üniversitede birçok oyunda rol aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra dört yıl Dublin’de yaşadı. Gaeity School of Acting ve Irish Film Academy’de oyunculuk eğitimine devam etti. İrlanda’nın en köklü televizyon dizisi “Fair City”de 13 bölüm rol aldı. Ardından İrlanda Devlet Tiyatrosu “The Abbey”de çalıştı. Türkiye’ye döndüğünde ilk sinema projesi yönetmenliğini Yusuf Kurçenli’nin yaptığı “Yüreğine Sor” filmi oldu. Beni Unutma filminde oynadı. Samanyolu, Deli Saraylı, İzmir Çetesi, Krem, Kalp hırsızı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2012′de Mustafa Üstündağ ile Çamur’dan Tiyatro’yu kurdu.

Dedesi Galatasaray'ın eski futbolcu ve yöneticilerinden Turgan Ece, Keriman Halis'in erkek kardeşidir.

KENAN ECE EŞİ

Kenan Ece 2017 yılında kendisi gibi oyuncu Canan Ergüder'le dünya evine girdi.

KENAN ECE'NİN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2018 - Avlu (Murat Ünal) (TV Dizisi)

2017 - Ver Kaç (Sinema Filmi)

2017 - Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Sinema Filmi)

2015 - Ertuğrul 1890 (Sinema Filmi)

2015 - Güllerin Savaşı (TV Dizisi)

2015 - Aşk Olsun (Sinema Filmi)

2014 - Kalp Hırsızı (Tekin) (TV Dizisi)

2014 - Gulyabani (Murat) (Sinema Filmi)

2012 - Çakallarla Dans 2 : Hastasıyız Dede(Sinema Filmi)

2012 - Son (TV Dizisi)

2012 - Sağ Salim (Ayhan) (Sinema Filmi)

2012 - Krem (TV Dizisi)

2011 - İzmir Çetesi (Ateş) (TV Dizisi)

2011 - Bul Beni (Sinema Filmi)

2011 - Beni Unutma (Hakan) (Sinema Filmi)

2011 - Ay Tutulması (Kenan) (TV Dizisi)

2010 - Samanyolu (Namık) (TV Dizisi)

2010 - Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı)

2010 - Deli Saraylı (Emir Zahir) (TV Dizisi)

2009 - Masumlar (Kaan) (TV Dizisi)

2009 - Yüreğine Sor (Mustafa) (Sinema Filmi)