Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal yakın arkadaşları Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygulu ile birlikte Kuruçeşme'de görüntülendi. Ünlü isimler, gece yarısına kadar bir mekânda eğlendi.