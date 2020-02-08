Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Kenan Özer: Gökhan Gönül "Penaltı" dedi!

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'da Kenan Özer maç sonunda açıklamalar yaptı. 'Kendini attığı' gerekçesiyle sarı kart gören Kenan, o pozisyonla ilgili isyan etti

Kenan Özer

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'da Kenan Özer maç sonunda açıklamalar yaptı. Son dakikalarda Gökhan Gönül'le girdiği ikili mücadele sonrasında 'kendini yere attığı' gerekçesiyle kart gören Kenan Özer açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

“Beşiktaş 2-0, 3-0 önde... Evimize bu işten ekmek götürüyoruz. Benim sarı kart görüp cezalı duruma düştüğüm pozisyonda Gökhan Gönül hakeme 'Hocam müdahale ettim' dedi. Ama ona rağmen hakem bana sarı kart verdi ve penaltıyı vermedi!"

"Adam gibi adam Gökhan Gönül. Hakeme penaltı olduğunu söylemesine rağmen bana sarı kart gösterdi. Yazıklar olsun. Gökhan Gönül, hakeme 'Dokundum adama, kendini yere atmadı' dedi. Hakem hala 'Yok yok' diyor. Ne yok yok ya? Futbolcularda sıkıntı yok. Sıkıntının kimlerde olduğu belli."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe - Alanyaspor (CANLI YAYIN)
FUTBOL11'ler belli oldu!
Beşiktaş Gaziantep FK MAÇ SONUCU ve ÖZETİ - Beşiktaş'tan gol şov!
FUTBOLKartal gol gol gol!
Gençlerbirliği Trabzonspor MAÇ SONUCU ve ÖZETİ - Zirvenin sahibi Fırtına!
FUTBOLZirvenin sahibi Fırtına!
SON DAKİKA! Ali Koç'tan Nihat Özdemir ve Mustafa Cengiz'e sert sözler
FUTBOLKoç'tan Özdemir ve Cengiz'e sert sözler
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i (Maç hangi kanalda, saat kaçta?)
FUTBOLVodafone Park'ta ilk maç! İlk 11...
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı muhtemel 11'i (maç hangi kanalda saat kaçta)
FUTBOLYanal'ın 11'i
Mbaye Diagne'nin son durumu
FUTBOLDiagne için kritik gelişme
Falette'in lisansı nasıl çıkarıldı? Koç açıkladı
FUTBOLFalette'in lisansı nasıl çıktı? Koç açıkladı
Vefa Küçük: "Fenerbahçe aleyhine senaryolar yazılıyor"
FUTBOL"Fenerbahçe aleyhine senaryolar yazılıyor"
Sergen Yalçın sevgisi! Beşiktaş haberleri
FUTBOLSergen Yalçın sevgisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X