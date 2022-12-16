Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ne bir ödül daha

Türkiye’de özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarla katkı sunanlara verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerini buldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bulunduğu bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı koyması, yerel halk ile birlikte çalışarak ekonomik ve sosyal yaşam kalitesini artırması, kültür derinliğimizi görünür kılması, deneyim ve kültür turizminde özgün örnek olması, 2021 ve 2022 yıllarında kültür mirası konusunda Avrupa’nın en önemli iki ödülünü birden kazanarak, uluslararası alanda ülkemizi başarı ile temsil etmesi nedeniyle Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ne verildi” denildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un başkanlığındaki jüride, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Handan İnci Elçi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof.Dr.İskender Pala ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Özden yer aldı.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz “Ülkemizin en önemli otoritelerinden oluşan jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucu, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın özel ödülüne layık görülmemiz bizim için büyük bir gurur ve motivasyon oldu. 2021 yılında Avrupa Müze Forumu (European Museum Forumu EMF/EMYA) tarafından verilen Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülü’nü ve 2022 yılında ise Avrupa Birliği Kültür Mirası Europa Nostra (European Union Cultural Haritage Europa Nostra) büyük ödüllerini kazanarak, kültür mirası alanında Dünya’nın en önemli iki ödülüne birden sahip olan tek müze olmuştuk. Şimdi ise; Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Özel Ödülüne layık görülmek muhteşem bir başarı oldu. Bizi bu ödüle layık gören jüri üyelerimize tek tek sonsuz şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz bir samimiyet müzesiyiz.

Köyümüze, toprağımıza ve köklerimize olan borcumuzu ödemek için, sosyal sorumluluk projesi olarak ailem ve dostlarımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmaların, böylesine büyük ödüller ile buluşması emeğimizi ve gayretimizi tescil ediyor. Anadolu'muzun unutulmaya yüz tutan güzelliklerini yaşamak ve yaşatmak, kültür mirasımızın derinliklerini gençlerimiz ile buluşturmak, kadim Anadolu/Bayburt kültürünü dünyaya tanıtmak, deneyim ve kültür turizmine özgün bir örnek olmak için çıktığımız yolculuğumuz, her geçen gün bir başka güzellikle buluşuyor, dalga dalga büyümeye devam ediyor. Dünya müzecilik anlayışına getirdiğimiz insan odaklı müzecilik anlayışı büyük bir farkındalık yarattı ve bizi dünyanın en prestijli ödülleri ile buluşturdu. Müze kurucusu olarak, hem çok çalışıp ve hem de dua ettiğim en büyük hayalim, marifet sahiplerini iltifatları ile her zaman ödüllendiren ve teşvik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacağım bir ödül kalmıştı. İnşallah bu hayalimde ödülümüz ile birlikte gerçekleşmiş olacak” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; Ahi kültürünün yaşatılmasında yaptığı çalışmalar nedeniyle “Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı” ile, analitik ve çok yönlü düşünmeyi sağlayan ve satranç sporunun gençler arasında yayılmasını sağlayan Gökyay Vakfı da bakanlık özel ödülünün sahipleri oldular.