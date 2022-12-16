Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ne bir ödül daha

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ne bir ödül daha

2022 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne verildi

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ne bir ödül daha

Türkiye’de özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarla katkı sunanlara verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerini buldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bulunduğu bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı koyması, yerel halk ile birlikte çalışarak ekonomik ve sosyal yaşam kalitesini artırması, kültür derinliğimizi görünür kılması, deneyim ve kültür turizminde özgün örnek olması, 2021 ve 2022 yıllarında kültür mirası konusunda Avrupa’nın en önemli iki ödülünü birden kazanarak, uluslararası alanda ülkemizi başarı ile temsil etmesi nedeniyle Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ne verildi” denildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un başkanlığındaki jüride, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Handan İnci Elçi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof.Dr.İskender Pala ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Özden yer aldı.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz “Ülkemizin en önemli otoritelerinden oluşan jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucu, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın özel ödülüne layık görülmemiz bizim için büyük bir gurur ve motivasyon oldu. 2021 yılında Avrupa Müze Forumu (European Museum Forumu EMF/EMYA) tarafından verilen Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülü’nü ve 2022 yılında ise Avrupa Birliği Kültür Mirası Europa Nostra (European Union Cultural Haritage Europa Nostra) büyük ödüllerini kazanarak, kültür mirası alanında Dünya’nın en önemli iki ödülüne birden sahip olan tek müze olmuştuk. Şimdi ise; Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Özel Ödülüne layık görülmek muhteşem bir başarı oldu. Bizi bu ödüle layık gören jüri üyelerimize tek tek sonsuz şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz bir samimiyet müzesiyiz.

Köyümüze, toprağımıza ve köklerimize olan borcumuzu ödemek için, sosyal sorumluluk projesi olarak ailem ve dostlarımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmaların, böylesine büyük ödüller ile buluşması emeğimizi ve gayretimizi tescil ediyor. Anadolu'muzun unutulmaya yüz tutan güzelliklerini yaşamak ve yaşatmak, kültür mirasımızın derinliklerini gençlerimiz ile buluşturmak, kadim Anadolu/Bayburt kültürünü dünyaya tanıtmak, deneyim ve kültür turizmine özgün bir örnek olmak için çıktığımız yolculuğumuz, her geçen gün bir başka güzellikle buluşuyor, dalga dalga büyümeye devam ediyor. Dünya müzecilik anlayışına getirdiğimiz insan odaklı müzecilik anlayışı büyük bir farkındalık yarattı ve bizi dünyanın en prestijli ödülleri ile buluşturdu. Müze kurucusu olarak, hem çok çalışıp ve hem de dua ettiğim en büyük hayalim, marifet sahiplerini iltifatları ile her zaman ödüllendiren ve teşvik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacağım bir ödül kalmıştı. İnşallah bu hayalimde ödülümüz ile birlikte gerçekleşmiş olacak” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; Ahi kültürünün yaşatılmasında yaptığı çalışmalar nedeniyle “Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı” ile, analitik ve çok yönlü düşünmeyi sağlayan ve satranç sporunun gençler arasında yayılmasını sağlayan Gökyay Vakfı da bakanlık özel ödülünün sahipleri oldular.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fransızların ünlü baget ekmeğinin sırrı ne?
YAŞAM Fransızların ünlü baget ekmeğinin sırrı!
Petrolden sonra en fazla onun ticareti yapılıyor
YAŞAM Kahve hakkında 14 ilginç bilgi
İzlanda: Ateş, buz ve elf diyarı!
YAŞAM İzlanda: Ateş, buz ve elf diyarı!
İlk kez teşhis edildi! Tekir kedi literatüre girdi
YAŞAM İlk kez teşhis edildi! Tekir kedi literatüre girdi
Kahramanmaraş'ta, 1500 yıllık mozaikler 2023'te ziyarete açılıyor
YAŞAM Kaçak kazıda bulunmuştu... Ziyarete açılıyor
Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 15 Aralık 2022 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Tıkla, öğren! Süper Loto numaraları ve büyük ikramiye
YAŞAM Süper Loto'da kazandıran numaralar...
Çocuğunuzla kısa zamanda kaliteli vakit geçirmek mümkün! İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler!
YAŞAM Çocuğunuzla kısa zamanda kaliteli vakit geçirmek ...
"Tuzu çok kaçırdım" diye endişelenmeyin! Bu yöntemler yemeği çöpe atmaktan kurtarıyor!
YAŞAM "Tuzu çok kaçırdım" diye endişelenmeyin! Bu yöntemler ...
Çamaşır makinesi çoraplarınızı yutuyor olabilir! Kaybolan çorapların arkasında çamaşır makinesi var!
YAŞAM Çamaşır makinesi çoraplarınızı yutuyor olabilir!
Renklerin psikolojik anlamları! Siz fark etmeseniz de bilinçaltınız renklerle iletişim kuruyor
YAŞAM Renklerin psikolojik anlamları! Siz fark etmeseniz de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.