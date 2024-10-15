Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        HTTP/1.0 404 Not Found Cache-Control: no-cache, private Date: Mon, 14 Oct 2024 23:17:46 GMT HABERTÜRK - Sayfa Bulunamadı
        404
        Sayfa Bulunamadı
        5 saniye içinde ana sayfaya yönlendirileceksiniz.
        Beklemek istemiyorsanız tıklayın...
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Kenan Yıldız: Çok gurur duyuyorum - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız: Çok gurur duyuyorum

        A Milli Takımımızın oyuncularından Kenan Yıldız, 4-2'lik İzlanda galibiyetini değerlendirdi. Yıldız, "Çok gurur duyuyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 00:40 Güncelleme: 15.10.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok gurur duyuyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takımımızın genç oyuncularından Kenan Yıldız, galibiyeti değerlendirdi.

        "ÇOK GURUR DUYUYORUM"

        Kenan Yıldız, "Türkçe konuşamadığım için özür diliyorum. En iyi şekilde karşınızda olmak dileğiyle. Performansımızı koyduk ve takımımla gurur duyuyorum." dedi.

        Bu sözlerinin ardından Türkçe konuşan Kenan Yıldız, "Sadece bunu söylemek istiyorum, çok gururluyum, herkese teşekkür ediyorum, devam ediyoruz böyle." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bizim Çocuklar, İzlanda'da tarih yazdı!
        Bizim Çocuklar, İzlanda'da tarih yazdı!
        "Grubu lider bitiririz"
        "Grubu lider bitiririz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ahmet Selim Kul yazdı: Türk’e durmak yaraşmaz
        Ahmet Selim Kul yazdı: Türk’e durmak yaraşmaz
        NASA, Europa'da 'yaşam' arayacak
        NASA, Europa'da 'yaşam' arayacak
        Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
        Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Kurye tornavidayla öldürüldü
        Kurye tornavidayla öldürüldü
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Tehditle yardım paralarını istediler
        Tehditle yardım paralarını istediler
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"