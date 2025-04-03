Kenan Yıldız için Barcelona iddiası: Arda Güler ile rakip olabilir!
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için İspanyol basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi. Barcelona'nın Kenan Yıldız için teklif hazırlığında olduğu belirtildi. İşte detaylar...
Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız için çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı.
İtalyan ekibinde 10 numaralı formayı giyen ve takımın geleceği olarak görülen Kenan Yıldız, bir yandan da Avrupa devlerinin hayallerini süslüyor.
İspanyol basınında El Nacional'in haberine göre, Barcelona, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için Juventus'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Haberde, Katalan ekibinin genç futbolcu için 50 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ancak Juventus'un bu miktarın artırılmasını talep ettiği belirtildi.
ARDA İLE RAKİP OLABİLİRLER
Kenan Yıldız'ın Barcelona'ya transfer olması durumunda Türk futbolunu iki büyük mücevheri olarak görülen Arda Güler ve Kenan Yıldız, aynı zamanda büyük iki rakip olabilirler.
19 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 42 maça çıkarken 7 gol atıp 4 asist yaptı.