Kendall Jenner'a tanıdık kısmet çıktı

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, bir süredir basketbolcu Ben Simmons ile flört ediyor. Ama geçen yılı, "en çok kazanan model" olarak kapatan Jenner'a uzaktan uzağa bakıp onu seven "tanıdık" biri daha ortaya çıktı