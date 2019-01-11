Kendall Jenner ve Kylie Jenner’dan ‘kavga’ iddialarına cevap

Giriş: 11.01.2019 - 11:18 | Güncelleme:  

Dünyaca ünlü kardeşler Kendalll Jenner ve Kylie Jenner'ın para yüzünden kavga ettiği iddia edildi. Ünlü kardeşler iddialara bir fotoğrafla yanıt verdi

  • 1Kendall Jenner ve Kylie Jenner’dan ‘kavga’ iddialarına cevap - Magazin haberleri
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    Ekranların sevilen kardeşleri Kendall Jenner ve Kylie Jenner’ın arasına para girdiği iddia edilmişti. 23 yaşındaki Kendall'ın , 21 yaşındaki kardeşi Kylie’nin kendisinden daha fazla para kazanmasına kafayı taktığı iddia edilmişti.

  • 2Kendall Jenner ve Kylie Jenner’dan ‘kavga’ iddialarına cevap - Magazin haberleri
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    Bir diğer iddia ise iki kardeşin neredeyse iletişim kurmadığı… Kardashian-Jenner ailesine yakın bir kaynak da küçük kardeş Kylie’nin de ablasını kıskandığını ve hırsla hareket ettiğini şöyle söyledi: 

     

  • 3Kendall Jenner ve Kylie Jenner’dan ‘kavga’ iddialarına cevap - Magazin haberleri
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    "Kylie ile Kendall arasında büyük bir kıskançlık var. Kylie son zamanlarda ortalığı silip süpürdü. Kendall’ın modellik kariyeri ise onun gerisinde kaldı. Kylie Jenner, makyaj ürünleri satışından elde ettiği gelir ile ablasının ‘tepesinden bakmaya’ başladı. Bu durum da Kendall’ı kızdırdı."

  • 4Kendall Jenner ve Kylie Jenner’dan ‘kavga’ iddialarına cevap - Magazin haberleri
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    İDDİALARA FOTOĞRAFLI YANIT

    Ancak ikili, bu iddialara Instagram’dan paylaştıkları bir fotoğrafla cevap verdi. Kylie Jenner, ablası ile çekilen bir fotoğrafını Instagram’dan “Merhaba kardeşim” notuyla paylaştı ve iddialara cevap verdi.

     

  • 5Kendall Jenner ve Kylie Jenner’dan ‘kavga’ iddialarına cevap - Magazin haberleri
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  • 6Kendall Jenner ve Kylie Jenner’dan ‘kavga’ iddialarına cevap - Magazin haberleri
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  • 7Kendall Jenner ve Kylie Jenner’dan ‘kavga’ iddialarına cevap - Magazin haberleri
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  • 10Kendall Jenner ve Kylie Jenner’dan ‘kavga’ iddialarına cevap - Magazin haberleri
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  • 12Kendall Jenner ve Kylie Jenner’dan ‘kavga’ iddialarına cevap - Magazin haberleri
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