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Haberler Gündem Kendi yerine imza atan kadını bulup oyunu kullandı
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Oy kullanabilmek için saatlerce mücadele etti

Bahçelievler’de oy kullanmaya giden Tuba Pehlivan isimli kadın, soyadı benzerliği nedeniyle başkasının kendi yerine imza attığını fark etti. Tutanakların tutulmasının ardından Pehlivan, kendi yerine imza atan kadını bulup getirerek oyunu kullanabildi. Pehlivan oy kullanabilmek için saatlerce mücadele etti.

Kendi yerine imza atan kadını bulup oyunu kullandı
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İHA

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Tuba Pehlivan, saat 10.00 sıralarında Cumhurbaşkanlığı 2. tur oylaması için Siyavuşpaşa İlköğretim Okuluna gitti. Ancak sandık görevlileri, Pehlivan’a oy kullanamayacağını ve yerine imza atıldığını söyledi. Bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından tutanak tutuldu. Oy kullanmak isteyen Pehlivan, kendisi ile aynı seçmen kağıdında soyadı benzerliği olan Eda Pehlivan isimli kadının adresini bulup yanına gitti. Durumu anlatan Tuba Pehlivan kadını okula götürdü. Bunun üzerine yanlışlıkla imza atıldığını tespit eden görevliler yine tutanak tutarak, Tuba Pehlivan’ın oy kullanmasına müsaade etti. Saatlerce oy kullanmak için mücadele eden Pehlivan'ı oyunu kullandıktan sonra vatandaşlar alkışladı.

Soyadı benzerliğinden dolayı başka bir kadının kendi yerine imza attığını belirten Tuba Pehlivan, “Sabah 10.00 sularında oyumu kullanmaya geldim. Vatandaşlık hakkımı kullanmaya geldim. fakat imza atılacak yerde benim hanemde başka birisinin imzasını gördüm. Bundan dolayı sen oy kullanamazsın dediler bana. Avukatlar geldi. Sandık başkanları geldi. Hepsi geldi ve ortada acayip büyük bir hengame oldu. Asla oy kullanamazsın şeklinde. Dedim ki buradaki arkadaşlar imzayı attıran arkadaşların gözden kaydırmasının toleresi yok. Bugün bu olay saat 17.00'e kadar. Ve ben de oy hakkımı kullanmak istiyorum. Vatandaşlık hakkımı kullanmak istiyorum. Bu sorunu siz çözeceksiniz. Benim problemim değil şeklinde biraz direttim. Fakat asla yardımcı olunmadı. Tutanak tutalım dediler, tutanağı da tuttuk ama tabii ki tutanağın sonucu sadece şikayete gidiyor. Ben yine oy kullanamıyorum” dedi.

Kendi yerine imza atan kadını bulup adresine giden Tuba Pehlivan, “Sonra oturdum kendi kendime düşündüm. En fazla dedim isim ya da soy isim benzerliği olan kişilerle karıştırılmış olabilirim şeklinde kendi ismime, soy ismime benzeyen hanımefendilerin listesini oradan çıkardım. Sonra ben Tuğba Pehlivan ve soy ismi benzerliği olan başka bir bayanı buldum. Ve adresini aldım oradan. Evine ziyarete gittim, ziline bastım. Dedim konuştum kendisiyle. Hanımefendi dedim oy kullandınız mı? Evet. Ben dedim Tuğba Pehlivan. Soy ismim benzerliğimiz var. Sanırım benim haneme siz imza atmışsınız. Lütfen benim de vatandaşlık hakkımı tecelli etmeme yardımcı olur musunuz? Benimle okula gelir misiniz? Tabii ki gelirim dedi. Getirdim onu buraya ve getirdikten sonra imza kontrolleri yapıldı. Gerekli tutanaklar yapıldı. Gerekli dilekçeler yazıldı. Sonrasında oyumu kullanabildim çok şükür. Destekleyen bütün arkadaşlarıma, parti tarafı gözetmeksizin söylüyorum. Herkes baha yardımcı oldu, koşuşturmadan sonra başarılı olmam çok güzel bir şeydi. Benim için vatandaş olarak oyumu kullandığım için çok mutluyum” diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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