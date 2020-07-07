24 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren Türk yapımı film Kendin Ol 1 saat 32 dakika sürmektedir. Gerilim filmi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendin Ol filmi konusu nedir? Kendin Ol filmi oyuncuları kimlerdir? Filmi izleyecek olanlar için işte detaylar…
KENDİL OL FİLMİ KONUSU
Birtakım psikolojik sorunlar yaşayan ve mesleği oyunculuk olan Zeynep, kamp yapmak için özel bir araziye izinsiz girer ve tanımadığı iki adam tarafından ormanda kaçarken yakalanır. Adamlar Zeynep'i bir depoya hapsettiklerinde ise Zeynep'in kaçıp kurtulma mücadelesi başlar. Ne istediği belli olmayan bu iki adam, onu patronları namına sorguya çekerken Zeynep de yavaş yavaş "oyunu" kurallarına göre oynamaya başlayacaktır.
KENDİN OL FİLMİ OYUNCULARI
İmer Özgün
Çağrı Şensoy
Olgu Baran Kubilay
Volkan Cal
Senarist
Serkan Özarslan
Volkan Özarslan
Müzisyen
Özgür Sevinç
Müzisyen
Serkan Aşanel
Yapımcı
Selim Ünel
Görüntü yönetmeni
Özkul Dikici
Yapım
Don Kişot Yapım
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