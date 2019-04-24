Gansu eyaletinin başkenti Lanzhou'da yaşlı bir adam, seyir halindeki yolcu otobüsünde bir kadından kendisine yer vermesini istedi. Yolcu, kendisine yer vermek istemeyen kadının zorla kucağına oturdu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolcuların olaya müdahale etmemesi üzerine otobüs şoförünün aracı durdurduğu ve yaşlı yolcuyu kadının kucağından indirmeye çalıştığı görüldü. Otobüs şoförüne direnen yaşlı adam, daha sonra ise kadını defalarca tokatladı. Otobüs şoförünün müdahalesine rağmen kadının kucağından inmeyen yaşlı adamın bir süre sonra kadının kendisini itmesiyle yere düştüğü görüldü.