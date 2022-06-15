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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Keneye bir kurban daha! O ilde bilanço ağırlaşıyor
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Keneye bir kurban daha! O ilde bilanço ağırlaşıyor

Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte özellikle hayvancılık ve tarım uğraşanlar için tehdit oluşturan kene kâbusu yeniden büyüyor. Sivas'ta tarlada çalışırken kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı ile tedavi altına alınan Nurettin Çil yaşamını yitirdi. Çil ile birlikte ilde bu yıl kene ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Son dakika: Keneye bir kurban daha! O ilde bilanço ağırlaşıyor
Keneye bir kurban daha!
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İHA

Sivas'ta kene ısırması sonucu hastanede tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. İlde bu yıl kene sonucu ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Kelkit Vadisi'nde havaların ısınması ile kene kâbusu yeniden başladı. Hafik ilçesine bağlı Emre köyünde yaşayan Nurettin Çil'e tarlada çalıştığı sırada kene yapıştı.

4 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Çil, ateşlenmesinin ardından yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı ile tedavi altına alınan Çil, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Nurettin Çil birlikte Sivas'ta bu yıl KKKA nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

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