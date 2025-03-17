Kennedy suikastine ilişkin dosyalar yarın yayımlanacak
35. ABD Başkanı olarak görev yapan ve bir suikast sonucu hayatını kaybeden John F. Kennedy'ye ilişkin dosyalar yarın itibarıyla yayımlanacak. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.
35. ABD Başkanı olarak görev yapan ve bir suikast ile hayatını kaybeden John F. Kennedy'ye ilişkin dosyalar yarın itibarıyla yayımlanacak.
Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.
Trump, insanların on yıllardır beklediği belgelerin nihayet yayımlanacağını ve bu konuda ilgili yetkililere talimat verdiğini duyurdu.
John F. Kennedy, 22 Kasım 1963 yılında ABD'nin Dallas şehrinde suikasta uğrayarak hayatını kaybetmişti.
Kennedy'nin katili ise Lee Harvey Oswald olarak açıklanmıştı. Bahriyeli olan Oswald, görevinden ayrıldıktan sonra Sovyetler Birliği'ne iltica etti. Daha sonra ABD'ye dönen Harvey Oswald, Kennedy'i üstü açık arabanın içinde yoldan geçerken vurdu. Kennedy, vurulduktan yarım saat kadar sonra yaşamını yitirdi.