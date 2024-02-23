Kentsel dönüşüme kredi ve hibe desteği! Kentsel dönüşüm destek ödemeleri ne kadar?
İstanbul'da başlatılan kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Yarısı Bizden' kampanyası başlatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ödemelerde ev ve iş yeri sahiplerine ve, kiracılara 700 bin TL'ye varan kredi ve hibe imkânı sunulacak. Peki, 'Yarısı Bizden' kampanyası kentsel dönüşüm destek ödemeleri ne zaman başlayacak ve ne kadar olacak? İşte, detaylar...
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; İstanbul'da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında, hak sahiplerine kredi ve hibe desteğ verilecek. 'Yarısı Bizden' kampanyası dahilinde 700 bin TL'ye kadar kredi ve hibe verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de konuya ilişkin, "İstanbul'umuza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" paylaşımında bulundu. Peki, kentsel dönüşüm destek ödemeleri ne zaman başlayacak ve ne kadar olacak? İşte, merak edilen tüm detaylar...
KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
İstanbullulara verilecek kentsel dönüşüm destek ödemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre;
- Hak ahiplerine konut için 700 bin TL'ye kadar hibe ve kredi,
- Kiracılara ise karşılıksız 100 bin TL tahliye desteği,
- bir iş yeri için; 350 bin TL’ye kadar hibe ve kredi,
- Hak sahiplerinin diğer yapılarında her bir konut için 1 milyon 400 bin TL'ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL’ye kadar kredi verilebilecek.
KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEK ÖDEMELERİ ÖDEME PLANI NASIL?
24 aylık geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ay olacağı belirtildi.
Geri ödemesiz ve faizsiz dönem sonunda ilk taksit ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılacak. Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanına bakılmayacak. Kredi geri ödemeleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülecek.
KİMLER KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEK ÖDEMESİ ALAMAZ?
İnşaat yapımında verilecek hibe desteği haricinde tahliye için ise maliklere, kiracılara ve sınırlı aynı hak sahiplerine bir kereye mahsus karşılıksız 100 bin TL tahliye desteği verileceği belirtildi. Söz konusu karara göre, riskli yapının bulunduğu parsellerde üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının, mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde hibe ve kredi desteğinden yararlanılamayacak.
KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kentsel dönüşüm destek ödemeleri başvuru tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Tarihler açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.