6- İş yerlerini dönüştürmek isteyenler en fazla ne kadar kredi alabilecek?





Cevap: İş yeri için 1,10 faiz oranıyla 800 bin TL kredi alabilecek.





7- Kaç yıl vade yapılacak?





Cevap: Konut kredilerinde 10 yıl, iş yeri için 7 yıl vade uygulanacak.





8- Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı?





Cevap: Tahliye veya yıkım tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde, bankalara faiz destekli/kar payı kredi için başvuru yapılabilecek.











