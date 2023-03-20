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Kentsel dönüşüm paketinde 10 soruya 10 cevap

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi'ne ilişkin, öne çıkan 10 soruya yanıtları toplu bir açıklamada kamuoyu ile paylaştı

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  • Kentsel dönüşüm paketinde 10 soruya 10 cevap

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde geçici ve kalıcı konutlarla ilgili inşa süreci devam ederken, kentsel dönüşüm programı kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 'Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi' hazırlandı.
  • Kentsel dönüşüm paketinde 10 soruya 10 cevap

    Riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların dönüştürülmesi için hazırlanan destek paketine ilişkin sorulan 10 soruya, 2 bakanlıktan yapılan ortak açıklamada yanıt verildi. 10 soru ve yanıtları şöyle:
  • Kentsel dönüşüm paketinde 10 soruya 10 cevap

    1- Kentsel dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak?


    Cevap: 1,49 faiz oranının 0,70'ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, 0,79 faiz imkanıyla krediden yararlanılabilecek.


    2- Kentsel dönüşüm kredisinden yararlanmak için bir şart var mı?


    Cevap: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar, bankaya müracaat edebilecek.


    3- Kiracılar yararlanabilecek mi?


    Cevap: En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.
  • Kentsel dönüşüm paketinde 10 soruya 10 cevap

    4- 1 kişi birden fazla yapı için kredi kullanabilecek mi?


    Cevap: Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon TL'yi geçemeyecek. Bu tutar altında birkaç dairesini dönüştürebilirse faydalanabilecek.


    5- 2'nci daire için dönüşüm kredisinde faiz oranı değişecek mi?


    Cevap: İlk daire için 0,79; diğeri için 0,89 oranla kredi verilecek.
  • Kentsel dönüşüm paketinde 10 soruya 10 cevap

    6- İş yerlerini dönüştürmek isteyenler en fazla ne kadar kredi alabilecek?    


    Cevap: İş yeri için 1,10 faiz oranıyla 800 bin TL kredi alabilecek.


    7- Kaç yıl vade yapılacak?


    Cevap: Konut kredilerinde 10 yıl, iş yeri için 7 yıl vade uygulanacak.


    8- Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı?


    Cevap: Tahliye veya yıkım tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde, bankalara faiz destekli/kar payı kredi için başvuru yapılabilecek.
  • Kentsel dönüşüm paketinde 10 soruya 10 cevap

    9- Kredi desteğinden yararlanmak için tüm komşuların anlaşmaları mı gerekiyor?


    Cevap: Kredi desteğinden faydalanmak için binanın anlaşma ile tahliye edilmesi şartı aranıyor.


    10- 15 daireli bir apartmanın dönüşümü için 15 daireye de ayrı kredi mi verilecek?


    Cevap: Hak sahipleri farklıysa 15 daire de krediden yararlanabilecek. 

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