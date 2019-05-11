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Kentsel dönüşümde 5 yıllık acil eylem planı geliyor

AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümde 5 yıllık acil eylem planımızı hazırlayıp kamuoyuyla paylaşacağız. Kentsel dönüşüm terörle mücadele kadar önemlidir. Biz istiyoruz ki hiçbir annemiz ağlamasın, hiçbir evladımız yetim ve öksüz kalmasın" dedi

Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümde 5 yıllık acil eylem planımızı hazırlayıp kamuoyuyla paylaşacağız. Kentsel dönüşüm terörle mücadele kadar önemlidir. Biz istiyoruz ki hiçbir annemiz ağlamasın, hiçbir evladımız yetim ve öksüz kalmasın." dedi.

Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Selçuklu Ardıçlı Mahallesi Sosyal Konut Projesi Kura Çekimi'ne katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, bin 353 konutun kurasını çekeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün hep birlikte, TOKİ Başkanlığımızca toplam 2 bin 974 konut inşa edeceğimiz alanda, bin 353 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Şimdiden hak sahibi kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Konya'mız hızlı bir kentleşme yaşadı, hala yaşıyor. Bunun sonucu olarak Konyalı kardeşlerimizin de ihtiyaçları artıyor, farklılaşıyor ve çeşitleniyor. Bu şehirde yetişmiş bakanlar olarak, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla bu ihtiyaçlara aciliyet sırasına göre cevap vermek en büyük vazifemiz. Bilhassa, dar ve orta gelirli ailelerimize yönelik projeler geliştirmek elzem. İşte bugün de bu ailelerimize yönelik projelerimize bir yenisini daha hep birlikte ekliyoruz."

Konya'da bugüne kadar 21 bin 817 konut projesi başlattıklarını belirten Kurum, bunun da 19 bin 265'ini tamamladıklarını aktardı.

"Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye" sloganıyla 2023 hedefleri doğrultusunda 250 bin sosyal konut yapacaklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"2019 yılı için 50 bin sosyal konut kampanyamız, 5 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatıldı. 67 ilde 140 projede gerçekleştirilecek bu konut kampanyasına, 636 bin 737 vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu da 12 kattan fazla başvuru yapıldığını gösteriyor. Ardıçlı'da bakanlığımıza bağlı TOKİ ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında 4 Mart'ta protokol imzalamıştık. Konutlarımızın yüzde 40'ını şehit ailelerine, engellilere ve emeklilere ayırdık. Konutların tamamı zemin artı 3 kat olacak ve yatay mimari esas alınacak. Eski Konya stadının bulunduğu yere yani 104 bin metrekarelik alana Millet Bahçesi inşa edeceğiz. Ayrıca Alaaddin Tepesi'nin etrafında bulunan tüm binaların cephelerini ve tabelalarını iyileştirmek suretiyle tarihi dokuya uygun olarak yapacağız. "

- "Projede tüm ayrıntıları düşündük"

Kurum, konutları hak sahiplerine 36 ay içerisinde teslim edeceklerini belirterek, "Projede tüm ayrıntıları düşündük. Çevreye ve doğal yapıya uyumlu, çok çeşitli sosyal donatı ve hizmet alanlarına sahip, teknik altyapısı tamamlanmış, nitelikli ve sağlıklı yaşam alanlarımızı hep birlikte oluşturuyoruz. Protokolünü imzalayacağımız projemizle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'bu ülkede ev sahibi olmayan hiçbir vatandaşımız kalmasın' talimatını yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. En yakın zamanda da Cumhurbaşkanımızın Konya'ya teşrif edeceği müjdesini de buradan veriyorum." diye konuştu.

Toplu konut alanının çok güzel bir konuma sahip olduğunu aktaran Kurum, "Konya'nın ruhunu incitmeyecek projelere imza atıyoruz. Bu projemizde de medeniyetimizin bize tarif ettiği örnek şehircilik anlayışına uygun, az katlı, yatay mimari esaslı, mahalle kültürümüzü yansıtan bir anlayışla çalışıyoruz, çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- "Bu ülke deprem felaketinden çok çekti"

Kurum, Türkiye'nin depremden çok çektiğini belirterek, şu görüşlerini paylaştı:

"Ne zaman sağlam, güvenli ve konforlu bir projeye imza atsak, ne zaman içimiz rahat etse aklımıza deprem geliyor, ülkemizin yaşadığı acılar geliyor. Bu ülke deprem felaketinden çok çekti. Ülke topraklarımızın yüzde 66'sı deprem bölgesinde yer alıyor. Türkiye'de bir asırda büyüklüğü 6 ve üzerinde 56 deprem meydana geldi. Bu depremlerde yaklaşık 82 bin canımızı kaybettik. Bakın bugün Kartal'da, Kağıthane'de, geçmişte Konya'da Zümrüt Apartmanı'nda ve ülkemizin başka noktalarında deprem olmadan yıkılan binaları görüyoruz, maalesef acılar yaşıyoruz. Önümüzde halletmemiz gereken iki gerçek duruyor. Hem çarpık ve sağlıksız yapılaşmayı durdurmalıyız hem de kentsel dönüşümü bir an evvel sonuca ulaştırmalıyız."

Tespitlere göre Türkiye'de 6,7 milyon yapının sağlıksız olduğunu bildiren Kurum, "İnşallah, kentsel dönüşüm çalışmaları ile yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu tamamlamış olacağız. Bu kapsamda bakanlığımıza bağlı İller Bankası kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağını da belediyelerimize vermek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Burada yüzde 50'ye kadar finans desteği vererek kentsel dönüşüm için önemli bir dönemi de başlatmış oluyoruz." diye konuştu.

- "Şehirlerimizin çevresini baştan aşağı değiştirmeyi hedefliyoruz"

Kurum, kredi destekleri ve kaynaklarla kentsel dönüşümü tamamlayacaklarını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki 20 yıl içerisinde 6,7 milyon bağımsız birimi dönüştürmek ve şehirlerimizin çevresini baştan aşağı değiştirmeyi hedefliyoruz. Bakanlığımıza gelecek verilerle kentsel dönüşümde 5 yıllık acil eylem planımızı hazırlayıp kamuoyuyla paylaşacağız. Kentsel dönüşüm terörle mücadele kadar önemlidir. Biz istiyoruz ki hiçbir annemiz ağlamasın, hiçbir evladımız yetim ve öksüz kalmasın. Buradan bir çağrıyı yenilemek istiyorum ve belediyelerimize sesleniyorum. Kentsel dönüşüme dair 81 ilimize genelgemizi gönderdik. Valiliklerimiz bu noktada, tüm şehir genelinde en riskli alandan başlamak suretiyle tespit çalışmalarını yürütüyor. Genelgede ilan ettiğimiz 3 aylık süre 19 Mayıs'ta doluyor. Bunun için de belediyelerimizden acil ve öncelikli dönüşmesi gereken binaların tespitini bir an evvel yapmalarını ve bakanlığımıza göndermelerini istiyoruz. Buradan gelecek veriler çok çok önemli. Ülkemiz için, çocuklarımızın geleceği için önemli."

TOKİ Başkanı Ömer Bulut da Konya'nın 5 ilçesinde Millet Bahçesi yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, yapılan ve yapılacak konut projelerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ise Türkiye genelinde yapılan sosyal konut projelerinde ilk kuranın Konya'da çekildiğini söyledi. 

Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile çok sayıda kişi katıldı.

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