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        Haberler Gündem Kentsel dönüşümde düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de

        Kentsel dönüşümde düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de

        Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 00:42 Güncelleme: 09.11.2023 - 00:42
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        Kentsel dönüşümde düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
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        Kanunla deprem bölgesinde yıkım kararlarının iptalinin talep edilmesi nedeniyle yıkılamayan binalarla ilgili yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

        Riskli yapı tespitinin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılmasına imkan sunan kanun kapsamında, riskli yapıların yıktırılması için maliklere tek seferde 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek. Yapıların tahliyesi, engellenmesi durumunda kolluk kuvveti marifetiyle gerçekleştirilecek.

        AA'nın haberine göre; kentsel dönüşüm, maliklerin salt çoğunlukla aldığı karara istinaden yapılabilecek.

        Uygulama imar planı ve mimari, statik, tesisat ile her türlü fenni mesuliyetin Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla 30 gün içinde yapı ruhsatı verilecek.

        Asgari şartları taşıyan ancak ilgili bilirkişilik bölge listelerinde yer almayan bilirkişilerin görevlendirilmesine imkan tanınacak.

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