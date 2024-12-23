DİĞER ŞEHİRLERDE KİRA DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

Kira desteği, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıldı.