Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Keny Arroyo'dan flaş sözler: Solskjaer ile sorun yaşadım! - Beşiktaş Haberleri

        Keny Arroyo'dan flaş sözler: Solskjaer ile sorun yaşadım!

        Beşiktaş'ın eski oyuncularından Keny Arroyo, Beşiktaş'taki günlerini ve eski teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yaşadığı problemler hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2026 - 12:40 Güncelleme: 11.01.2026 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arroyo'dan Beşiktaş dönemi için flaş sözler!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2025 ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan yaz aylarında ise Cruzeiro'ya gönderilen Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, Peru basınına açıklamalarda bulundu.

        "SOLSKJAER İLE SORUN YAŞADIM"

        Arroyo, Beşiktaş'a gittiği için pişman olmadığını fakat kötü bir tercih yaptığından bahsetti. Genç oyuncu, "Altı aylık bir dönemdi ve pişman değilim ama bir anlamda yanlış bir adımdı. Neyse ki Cruzeiro ortaya çıktı, her şey değişti ve şu an her şey yolunda. Solskjaer bana fırsat vermedi. Ayrıca teknik direktörle bazı sorunlar yaşadım; o da çıkıp benim disiplinsiz olduğumu söyledi, ki bu doğru değildi. Yine de olumlu yanları oldu. Avrupa futbolunun sertliğini tanıdım, goller attım ve aileme daha iyi bir yaşam sağlayabildim." ifadelerini kullandı.

        "BENİM İÇİN İDEAL LİG"

        "Neden Güney Amerika'ya döndünüz?" sorusuna cevap veren 19 yaşındaki genç futbolcu, "Brezilya, tüm takımların rekabetçi olduğu bir lig ve ülke. Çok güçlü bir lig. Neymar ve Ronaldinho gibi birçok yıldız buradan çıktı. Kendimi hazırlamak ve sonra Avrupa'ya dönmek için ideal bir lig olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, ligin benim futbol tarzıma çok uygun olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

        "AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYORUM"

        "Brezilya'da uzun süre kalmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Ekvadorlu futbolcu, "Beni bu kadar sıcak karşıladıkları için çok mutlu ve minnettarım. Bu yıl daha çok çalışacağım çünkü Ekvador ile Dünya Kupası'na gitmek istiyorum, bu benim hayalim. Avrupa'ya da geri dönmek istiyorum." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Camgöz köpek balığını dalgıçlar kurtardı

        ANTALYA'da Sıçan Adası açıklarında su altı boru hattını kontrol etmek için dalış yapan sanayi dalgıçları, burnuna olta kancası takıldığını gördükleri camgöz köpek balığını özgürlüğüne kavuşturdu. Dalgıçlar, o anları da kaydetti.   Sanayi dalgıcı Ali Kılıç, Sıçan Adası açıklarında su altı petrol boru hattını kontrol amacıyla daldıklarında, saldırgan tür olarak bilinen bir camgöz köpek balığının, ucunda bidon sarkıtılmış bir halatın yanında durduğunu gördüklerini belirtti. Köpek balığının burnuna takılı olta kancasının misinasının halata dolanmış olduğunu fark ettiklerini söyleyen Kılıç, "Misina kopmuştu ama köpek balığı o kancadan kurtulamamış" dedi.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        "Trump Grönland için askeri plan talimatı verdi" iddiası
        "Trump Grönland için askeri plan talimatı verdi" iddiası
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Kadınlar Türkiye Kupası finali heyecanı HT Spor'da!
        Kadınlar Türkiye Kupası finali heyecanı HT Spor'da!
        Fırtına tabelayı uçurdu! Yaşam mücadelesi veriyor
        Fırtına tabelayı uçurdu! Yaşam mücadelesi veriyor
        ABD'de ICE görevlilerine tepki protestoları
        ABD'de ICE görevlilerine tepki protestoları
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        51 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili
        51 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        Esir liderler
        Esir liderler
        İran'daki protestolarda son durum ne?
        İran'daki protestolarda son durum ne?
        "İsrail yüksek alarmda"
        "İsrail yüksek alarmda"
        Beşiktaş'ta yeni hedef Nuno Tavares!
        Beşiktaş'ta yeni hedef Nuno Tavares!
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Gülmek neden bulaşıcı?
        Gülmek neden bulaşıcı?
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...