Keny Arroyo'dan flaş sözler: Solskjaer ile sorun yaşadım!

2025 ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan yaz aylarında ise Cruzeiro'ya gönderilen Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, Peru basınına açıklamalarda bulundu.

"SOLSKJAER İLE SORUN YAŞADIM"

Arroyo, Beşiktaş'a gittiği için pişman olmadığını fakat kötü bir tercih yaptığından bahsetti. Genç oyuncu, "Altı aylık bir dönemdi ve pişman değilim ama bir anlamda yanlış bir adımdı. Neyse ki Cruzeiro ortaya çıktı, her şey değişti ve şu an her şey yolunda. Solskjaer bana fırsat vermedi. Ayrıca teknik direktörle bazı sorunlar yaşadım; o da çıkıp benim disiplinsiz olduğumu söyledi, ki bu doğru değildi. Yine de olumlu yanları oldu. Avrupa futbolunun sertliğini tanıdım, goller attım ve aileme daha iyi bir yaşam sağlayabildim." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN İDEAL LİG" "Neden Güney Amerika'ya döndünüz?" sorusuna cevap veren 19 yaşındaki genç futbolcu, "Brezilya, tüm takımların rekabetçi olduğu bir lig ve ülke. Çok güçlü bir lig. Neymar ve Ronaldinho gibi birçok yıldız buradan çıktı. Kendimi hazırlamak ve sonra Avrupa'ya dönmek için ideal bir lig olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, ligin benim futbol tarzıma çok uygun olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.