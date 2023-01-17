Muaviye’nin, kendisinden sonra halifeliğin Hz. Ali’nin oğlu olan Hz. Hüseyin’e geçeceğini söylemesine rağmen Muaviye’nin oğlu Yezid’e geçmesi üzerine yaşanan Kerbela Olayı sonuçları nelerdir? Kerbela Olayı Özeti başlığında yaşanan savaşın detaylarını da bulabileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Kerbela Olayı Nedir?

Hz. Muhammed’in ölümünün ardından halifelik sırasıyla Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’ye geçmiştir. Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra halife olan Hz Ali; Hz. Osman’ın yakınları ve akrabaları tarafından katilleri bulmamakla suçlanmıştır. Bu suçlamayı şiddetli bir şekilde Hz. Ali’ye yönelten isimlerden bir tanesi de Hz. Osman’ın akrabası olan Muaviye’dir.

Hz. Ali ile Muaviye arasında yaşanan Sıffin Savaşı neticesinde, İslam dünyasında iki ayrı yönetim ortaya çıkmış ve Hz. Ali Küfe’de halifeliğine devam ederken Muaviye’de Şam’da kendi halifeliği ilan etmiştir.

Hz. Ali’nin öldürülmesi üzerine Hz. Hasan, halifeliği Muaviye’ye bırakmak zorunda kalmış ve Muaviye de kendinden sonra halifeliğin Hz. Ali’nin diğer oğlu Hz. Hüseyin’e geçeceğinin sözünü vermiştir. Ancak Muaviye’nin ölümün ardından halifelik kendi oğlu Yezid’e geçince, Küfe halkı Yezid’in halifeliğini tanımayarak Hz. Hüseyin’e mektup yazmışlar ve kendisine olan bağlılıklarını bildirmişlerdir.

Küfe’den gelen bu mektup üzerine beraberindeki bir ordu ile Küfe’ye gelen Hz. Hüseyin ile Yezid’in ordularının karşılaşması tarihte Kerbela Olayı olarak isimlendirilmiştir.

Kerbela Olayı Ne Zaman Olmuştur?

Muaviye’nin ölümün ardından Hz. Hüseyin’e geçmesi gereken halifeliğin Muaviye’nin oğlu Yezid’e geçmesi üzerine gerçekleşen Kerbela Olayı tarihi 10 Ekim 680’dir.