Kerem 7 yıl önce öldürülmüştü: Arkadaşının annesi cinayet şüphesiyle yargılanmaya başlandı

Olay, Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Akköy'de 3 Haziran 2018 tarihinde meydana geldi. Kerem Karakaya, sabah saat 08.00 sıralarında okul arkadaşı F.B'nin evine gitti. İddiaya göre bir süre sonra Karakaya, evin odunluk kısmında bulunan kırma av tüfeği ile oynayan F.B. tarafından başından vurularak hayatını kaybetti.

F.B'nin cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle annesi Serpil B, Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmaya başlandı. Mahkeme, tüfeğin ağırlığı, 2 kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasının suça sürüklenen çocuk tarafından bilinemeyeceği, delillerin tam toplanmamış olması ve kasten adam öldürme şüphesinin varlığı nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Serpil B. hakkında hazırladığı iddianamede sanığın kasten öldürme suçundan tutuklanması talebinde bulundu.

"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN YARGILANMASINA BAŞLANDI

DHA'nın haberine göre; Savcılığın talebi doğrultusunda dosya, 7 yıl sonra Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nden Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi.

Serpil B''nin, "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına dün başlandı. Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Serpil B, SEGBİS ile Trabzon ilinden katıldı. Sanık, cinayet iddialarını reddederek, ramazan ayında yaşanan olay günü oruç tuttuğunu, sabah ezanıyla yattığını anlattı. Evde çocuğunun dışında kardeşinin olduğunu ve silah sesi duyduktan sonra dışarı çıktığını anlatan Serpil B, "Yalan, öyle bir şey olmaz. Ben de anayım. Keşke benim evladım ölseydi" dedi.

Olayda üzerinde çıkan barut izlerinin sorulması üzerine Serpil B, o dönem ikamet ettiği evin ıssız bir bölgede olması nedeniyle yaban hayvanlarını korkutmak için 3-4 gün önce tüfekle ateş ettiğini belirterek, "Olay sonrasında kartuşu çekmedim. Hatırlamıyorum tüfeği tutmuş olabilirim. Olay sonrası herkese dokunmuş olabilirim. Suçu kabul etmiyorum" dedi. F.B.'nin silahı doldurup ateş edemeyeceği yönündeki raporun sorulması üzerine Serpil B, tüfeğin hafif olduğunu söyledi. AVUKATTAN, "KEREM GÖRDÜĞÜ BİR ŞEY YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI Kerem'in babası Halil ile annesi Rahime Karakaya da sanığın cezalandırılmasını talep etti. Olay sonrasında verilen ifadelerde çelişkiler olduğunu belirten Kerem'in ailesinin avukatı Şermin Tankut, "Tüfeğin 2,5 metre yükseklikteki odunlukta değil, çamaşır makinesinin yanında olduğunu düşünüyoruz. Kerem balkon kapısından baktıktan sonra bir şey gördü sonra öldürüldü. Kerem'in elbiselerinde çamur, sürüklenme izleri var. Adli Tıp'ta 4 parmak izi var. Biri tutmuş, infaz edilmiş. Sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. İddialar üzerine sanık Serpil B, "Asla kabul etmiyorum. İyi senaryo yazdılar. Namusuma laf ettiler" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol kararının uygulanmasına devam edilmesi kararını vererek duruşmayı erteledi.