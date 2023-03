Genç futbolcu, babasının kurduğu hayallerdeki etkisine değinerek, şunları kaydetti:

"Ailemin benimle gurur duyduğunu her an hissediyorum. Onların desteğini hissetmediğim bir an yok. Babam sadece babam değil, hayat arkadaşım, her şeyim. O yüzden en çok babam için hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü ilk profesyonel imza attığımda bana, 'Sen Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oynayacaksın.' dediğini hatırlıyorum. Bazen hayallerimden uzaklaştığım zaman bile onun gözlerinde uzaklaşmadığını görebiliyorum. Bana, 'Sen böyle düşünebilirsin ama benim düşüncem hiçbir zaman değişmedi.' demiştir. Hayallerimi gerçekleştirebilmeyi öncelikle babam, sonra da ailem için çok fazla istiyorum."