Kerem Alışık: Annen yok, kimsen yok

Ünlü oyuncu Kerem Alışık, 2014 yılında kaybettiği annesi Çolpan İlhan’ı ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım ile andı.

Alışık, annesiyle birlikte bir paylaşım yaparak; "Bugünden tam 11 yıl önceydi. Geç vakitti. Temmuz'un kan kırmızı, karpuz gibi bıçaklandığı geceydi. Anne diye bağırdım uykumda. İki elim iki taş parçasıydı. Sığamadım çığlığıma, sığamadım koynuma. Aslında rüyalara kızmayan bir insandım; başımı yüreğime vura vura parçaladım. Bugünden tam 11 yıl önceydi. Limon renkli bir şafak, al ışıklı, ak alınlı... Çolpan yıldızı kayboluverdi. Nurlu ellerinden öpülecek bir gökyüzü bırakarak. Şimdi çok kalabalık bir yokluk hali. Annen yok, kimsen yok." dedi.

Fotoğraflar: Instagram