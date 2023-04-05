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HABERTURK.COM

28 yıl önce aramızdan ayrılan Sadri Alışık, her yıl olduğu gibi mezarı başında anıldı.

5 Nisan 1925'te dünyaya gelen Sadri Alışık, 18 Mart 1995'te 1995'te 70 yaşındayken hayatını kaybetti.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık ile birlikte babasının Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrine giderek dua ederek Kur'an-ı kerim okuttu.

Anma sonrası duygularını dile getiren Kerem Alışık, "Kocaman kocaman sarılmak istediğimiz insanları, küçücük bir merhabayla anıyoruz. Dokunmak zor, ancak sevmek mümkün. Babalar dua gibidir, evlatlarına dokunur. Onlar da bize dokundu zaten. İyi ki doğdu, iyi ki vardı" dedi.