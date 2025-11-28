Kerem Alışık, Moskova'da 'En İyi Erkek Oyuncu' adayı oldu

Oyuncu Kerem Alışık, Moskova’da düzenlenen 'The Eurasian Open Film Award Diamond Butterfly' ödül töreninde 'Akıldan Kalbe' adlı filmde canlandırdığı karakterle 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde üç adaydan biri oldu. Oyuncu, adaylık heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kerem Alışık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "The Eurasian Open Film Award Diamond Butterfly ödül töreninde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinde üç adaydan biri olmak ve İran’ın efsanevi yönetmenlerinden Mecid Mecidi’den övgü dolu sözler duymak benim için son derece memnuniyet vericiydi. Filmimizin yönetmeni Özer Feyzioğlu’na, yapımcısı Süreyya Yaşar Önal’a, bizi burada hiç yalnız bırakmayan Sinema Genel Müdürümüz Birol Güven’e, 'Akıldan Kalbe' film ekibine ve tüm rol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"