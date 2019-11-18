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Kerem Alışık'tan Türkan Şoray paylaşımı

Usta sanatçı Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık, Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray ile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı

Kerem Alışık - Türkan Şoray

Oyuncu Kerem Alışık, Adana'da Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray ile karşılaştı. Bir süre sohbet eden ikili, daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

"GÖKYÜZÜ BAKIŞINDAYDI"

Alışık, Şoray ile pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

Türkan Şoray... Türkan abla... Gözleri kaç Yeşilçam eder.. Dudakları kaç karanfil... Gülüşünde ne heykeller devrilir... Adana'da karşılaştık, bir çay içimi sohbet ettik... Gökyüzü bakışındaydı... Ben de baktım.. Baktığım yerde o gece gözleri gözlerimde, gökyüzü vardı... Bütün sabahlar için iki bilet aldım, gökyüzünün en umutlu ve gururlu yerinden...

 

"NE GÜZEL ANLATTINIZ"

Alışık'ın paylaşımı kısa sürede 25 binin üzerinde beğeni aldı. Ünlü oyuncunun paylaşımına ise takipçileri şu yorumları yaptı:

- "Bu sözcükleri sarf eden dilin kalbi nasıl nahiftir kim bilir"

- "Ne güzel anlattınız"

- "Efsaneler yan yana"

"BABA' DEMEYİ ÇOK ÖZLEDİM"

Oyuncu Kerem Alışık, geçtiğimiz aylarda, ölümünün 24. yılında anılan sinema ve tiyatro sanatçısı babası Sadri Alışık'ın tek başına konservatuvar gibi bir insan olduğunu söylemişti.

Alışık, "Özlemini soluyorum, sevgisini koruyorum. 24 yıl olmuş... 'En çok neyi özledin?' dersen, çok kısa ve derin şekilde bir tek şey söyleyebilirim; 'baba' demeyi çok özledim. 'Baba' kelimesinin altında bir sürü onun kendine ait duygusu var" ifadelerini kullanmıştı.

 

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