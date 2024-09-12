Kerem Alışık ile Evrim Alasya, yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'in üstlendiği, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı 'Aşk Biter mi?' oyunuyla yeni sezonda tiyatroseverlerin karşısına birlikte çıkmaya hazırlanıyorlar.

Prömiyeri 27 Eylül Cuma akşamı Zorlu PSM'de gerçekleşecek olan 'Aşk Biter Mi?' adlı tiyatro oyununun sezon boyunca sahnelenecek tarihi 12 Ekim olarak açıklandı.

Kerem Alışık ile Evrim Alasya'nın canlandırdığı karakterler, oyunda geçmişleriyle hesaplaşırken "Aşk biter mi?" sorusuna yanıt arayacak. İki oyuncu, oyunda sadece kendi karakter hikâyelerini yaşamakla kalmıyor aynı zamanda edebiyatımızın yapıtaşı olmuş pek çok şairimizin gerçek aşk hikâyelerini anlatan, şiirlerini okuyan ve şarkılarını seslendiren kahramanlara dönüşüyor. Serhat Yiğit'in yazdığı, 27 Eylül’de Zorlu PSM’de perde açacak oyun, izleyenleri kendi aşklarıyla baş başa bırakacak. 'Aşk Biter mi?'nin seyirciyle ikinci buluşması 12 Ekim'de Zorlu PSM'de olacak.