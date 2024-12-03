Kerem Demirbay'a Almanya'dan 2 talip!
Galatasaray'da forma giyen Kerem Demirbay için yeni gelişme ortaya çıktı. Alman basını Kerem Demirbay'ın devre arasında takımdan ayrılabileceğini duyururken talip olan iki takımı da yazdı. İşte detaylar...
Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Eksik bölgeleri güçlendirecek olan sarı-kırmızılı ekip, bazı oyuncularla da yollarını ayıracak.
Ayrılacak isimlerden birini ise Almanya basınından Sky Sports duyurdu. Okan Buruk'un bu sezon fazla şans vermediği Kerem Demirbay'ın devre arasında gönderileceği iddia edildi.
Deneyimli orta saha oyuncusunun bazı teklifler aldığı ve kiralık olarak takımdan ayrılabileceği kaydedildi.
Almanya'dan Werder Bremen ve Hoffenheim'ın talip olmasına rağmen, iki takımın transferde önemli bir safhada olunmadığı aktarıldı.
Galatasaray'da bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Kerem Demirbay, 2 asist yaptı.
Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.