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        Haberler Spor Transfer Kerem Demirbay'a Almanya'dan 2 talip! - Futbol Haberleri

        Kerem Demirbay'a Almanya'dan 2 talip!

        Galatasaray'da forma giyen Kerem Demirbay için yeni gelişme ortaya çıktı. Alman basını Kerem Demirbay'ın devre arasında takımdan ayrılabileceğini duyururken talip olan iki takımı da yazdı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 18:43 Güncelleme: 03.12.2024 - 18:43
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        Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Eksik bölgeleri güçlendirecek olan sarı-kırmızılı ekip, bazı oyuncularla da yollarını ayıracak.

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        Ayrılacak isimlerden birini ise Almanya basınından Sky Sports duyurdu. Okan Buruk'un bu sezon fazla şans vermediği Kerem Demirbay'ın devre arasında gönderileceği iddia edildi.

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        Deneyimli orta saha oyuncusunun bazı teklifler aldığı ve kiralık olarak takımdan ayrılabileceği kaydedildi.

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        Almanya'dan Werder Bremen ve Hoffenheim'ın talip olmasına rağmen, iki takımın transferde önemli bir safhada olunmadığı aktarıldı.

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        Galatasaray'da bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Kerem Demirbay, 2 asist yaptı.

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        Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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