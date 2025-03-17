Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evleniyor

Ünlü caz sanatçısı Kerem Görsev, şarkıcı Neco'nun Oya Germen ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızlarından Zeynep Özyılmazel ile nişanlandı.

Kerem Görsev Anlaşılan o ki Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel'in nişanlandığından kimsenin haberi olmamış. Hatta müstakbel gelinin 77 yaşındaki babası Neco Özyılmazel'in bile... Kerem Görsev'in nişanlısını değil babasından istemek, evleneceklerinden haberi olup - olmadığını bile bilmediği ortaya çıktı; "Evlilik konusunu babasıyla konuşmadım. Nişanlandığımızı biliyordur herhalde."

Zeynep Özyılmazel REKLAM Daha önce biri; 23, diğeri 6.5 yıl süren iki evlilik yaşayan 63 yaşındaki Kerem Görsev, 47 yaşındaki Zeynep Özyılmazel ile yaz aylarında küçük bir düğünle evleneceklerini açıkladı