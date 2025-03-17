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        Haberler Magazin Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evleniyor - Magazin haberleri

        Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evleniyor

        Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evlenecek. Görsev'in müstakbel eşinin babası ünlü şarkıcı Neco Özyılmazel'in bundan haberi olup - olmadığını bilmediği ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 09:10 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:27
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        "Babası biliyor mu bilmiyorum"
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        Ünlü caz sanatçısı Kerem Görsev, şarkıcı Neco'nun Oya Germen ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızlarından Zeynep Özyılmazel ile nişanlandı.

        Kerem Görsev

        Anlaşılan o ki Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel'in nişanlandığından kimsenin haberi olmamış. Hatta müstakbel gelinin 77 yaşındaki babası Neco Özyılmazel'in bile...

        Kerem Görsev'in nişanlısını değil babasından istemek, evleneceklerinden haberi olup - olmadığını bile bilmediği ortaya çıktı; "Evlilik konusunu babasıyla konuşmadım. Nişanlandığımızı biliyordur herhalde."

        Zeynep Özyılmazel

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        Daha önce biri; 23, diğeri 6.5 yıl süren iki evlilik yaşayan 63 yaşındaki Kerem Görsev, 47 yaşındaki Zeynep Özyılmazel ile yaz aylarında küçük bir düğünle evleneceklerini açıkladı

        Neco Özyılmazel

        Zeynep Özyılmazel ise daha önce bir kez nikah masasına oturmuş, 2011'de eşiyle boşanmıştı.

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        #Kerem Görsev
        #NECO
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