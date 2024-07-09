Kerem Kazaz, Letonya'da birinci oldu

16 yaşında milli olarak Türkiye’nin En Genç Ralli Pilotu ünvanına sahip olan, bu yıl şubat ayında 18 yaşına girer girmez almaya hak kazandığı ehliyetiyle katıldığı Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi’nde elde ettiği galibiyetle Türkiye’de ilk genel klasman rallisini kazanmayı başaran Kerem Kazaz, geçtiğimiz hafta sonu başarılarına bir yenisini ekledi.

4 - 7 Temmuz 2024 arasında Estonya’da koşulan FIA Avrupa Ralli Şampiyonasında, Ford Fiesta Rally3 Trophy’de birincilik kürsüsüne çıkarken aynı anda koşulan 2024 Letonya Ralli Şampiyonası’nın Estonya ayağında, tüm güçlü ve tecrübeli rakiplerini geride bırakarak genel klasman birincisi oldu. REKLAM Copilotu Hugo Magalhaes ile Letonya Rallisi ERC3 klasmanında da dördüncü olarak önemli puanlar almayı başaran genç pilot Kerem Kazaz, Avrupa Ralli Şampiyonası podyumunda İstiklâl Marşımızı gururla dinletti.