Kerem Yavaş: Penaltımız verilmedi

Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, 2-1 yenildikleri Fenerbahçe maçının ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yavaş, hem kendileri hem de Fenerbahçe adına ligde hedefin kalmadığı bir müsabaka oynadıklarını ifade etti.

"PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Fenerbahçe taraftarının protestolarının oyun kalitesini etkilediğini, futbol anlamında da iyi bir atmosfer olmadığını vurgulayan Yavaş, şöyle konuştu:

"İyi bir savunma yaparak topa sahip olmayı istiyorduk. İlk yarı bunu başardık ancak topa sahip olduğumuzda sonuçlandırma anlamında sıkıntı yaşadık. Sonrasında Fenerbahçe'nin hücumda iyi bir oyunu vardı. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarıda deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynandık. Topa sahip olan, oyunun ritmini belirleyen taraf olduk ama değerlendiremedik. Bugün şanssız bir hakem performansı da vardı sahada. 2 tane ofsayttan verilmeyen golümüz vardı. Bir de Umut Bozok'un penaltı pozisyonu vardı. Niye verilmedi bilmiyoruz."

Ligde kalıcı olma hedefini gerçekleştirdiklerini ve ilk 5 için mücadele ettiklerini dile getiren Yavaş, "Son 5 haftadaki sonuçlarla bu hedeften de uzaklaştık. Genel anlamda sezon bizim adımıza iyi geçti. Bugün taçlandırmak isterdik ama başaramadık." ifadelerini kullandı.