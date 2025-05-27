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        Haberler Bilgi Yaşam Kereviz Nasıl Pişirilir? Kereviz Pişirmenin Püf Noktaları Nelerdir, Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

        Kereviz Nasıl Pişirilir? Kereviz Pişirmenin Püf Noktaları Nelerdir, Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

        Kış mevsiminin en besleyici ve faydalı sebzelerinden biri olan kereviz, lezzetiyle olduğu kadar sağlığa katkılarıyla da sofraların değerli bir üyesidir. Ancak bu sebzenin keskin aroması ve yoğun tadı, özellikle çocuklar ve bazı yetişkinler için alışılması zor olabilir. Kerevizi lezzetli ve iştah açıcı hale getirmek ise tamamen doğru pişirme yöntemlerine ve bazı önemli püf noktalarına dikkat etmekten geçer. Bu yazıda, kerevizin pişirme sürecini adım adım ele alıyor, lezzetini en üst seviyeye çıkarmak için bilinmesi gerekenleri detaylı şekilde açıklıyoruz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 15:13 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:13
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        Kereviz Nasıl Pişirilir?
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        Kereviz Seçimi ve Temizliği

        Kereviz pişirmeye başlamadan önce doğru ürün seçimi büyük önem taşır. Pazar veya market alışverişinizde taze kerevizi ayırt etmek için kök kısmına ve yapraklarına dikkat etmelisiniz. Kök kısmı sert, ağır ve çatlamamış olmalı; üzerinde koyu lekeler bulunmamalıdır. Ayrıca yapraklarının canlı yeşil olması tazeliğinin en önemli göstergesidir.

        Kerevizi soyarken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır: havayla temas ettiğinde çok çabuk kararır. Bu yüzden soyduktan hemen sonra limonlu suya koyarak oksidasyonun önüne geçebilirsiniz. Limonlu su, sadece rengini korumakla kalmaz, aynı zamanda pişirme sırasında sebzenin tadını da dengelemeye yardımcı olur.

        Kerevizin Farklı Pişirme Yöntemleri

        Kerevizi pişirmenin birkaç farklı yöntemi vardır ve her biri kendine özgü bir lezzet profili sunar. Kimi tarifler sade ve hafifken, bazıları yoğun aromalı ve doyurucudur.

        Zeytinyağlı Kereviz

        Zeytinyağlı kereviz, Türk mutfağının klasiklerinden biridir. Genellikle havuç, patates ve portakal suyu ile pişirilir. İşte adım adım tarifi:

        Kereviz, havuç ve patates soyulup küp şeklinde doğranır.

        Bir tencereye zeytinyağı eklenip önce yemeklik doğranmış soğanlar pembeleştirilir. Ardından havuçlar eklenip hafif sotelenir.

        Kereviz ve patatesler eklenir. Üzerine taze sıkılmış portakal suyu, birkaç damla limon suyu ve bir miktar su ilave edilir.

        Tuz ve isteğe göre toz şeker de eklenerek kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirilir. Ortalama 20-25 dakika yeterlidir.

        Yemeğin soğuduktan sonra üzerine zeytinyağı gezdirilir ve ince kıyılmış dereotu ile süslenerek servis edilir.

        Bu tarifin en önemli püf noktası, portakal suyu ve limonun asidik yapısı sayesinde kerevizin doğal kokusunun bastırılması ve daha rafine bir lezzet elde edilmesidir.

        Haşlama veya Buharda Pişirme

        Kereviz, özellikle diyet yapanlar için haşlanarak ya da buharda pişirilerek de tüketilebilir. Bu yöntemler, sebzenin kalorisini düşük tutarken besin değerlerini büyük ölçüde korur.

        Kereviz dilimlenip limonlu suda bekletilir ve ardından kaynar suda 10-15 dakika kadar haşlanır.

        Buharda pişirilecekse dilimler buhar tenceresine yerleştirilir ve yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika buharda tutulur.

        Pişen kerevizler soğutulup sarımsaklı yoğurt, limonlu zeytinyağı sosu veya tahinli sos ile birlikte servis edilebilir.

        Etli veya Tavuklu Kereviz

        Daha besleyici ve tok tutan bir yemek arayanlar için kereviz, et veya tavukla da harika bir uyum sağlar.

        Küp doğranmış dana eti ya da tavuk eti zeytinyağında kavrulur. Üzerine yemeklik doğranmış soğanlar eklenip kavurmaya devam edilir.

        Etler suyunu salıp çekince doğranmış kereviz, havuç ve patates eklenir.

        Tuz, karabiber, defne yaprağı gibi baharatlar ve bir miktar su ilave edilerek tencerenin kapağı kapatılır.

        Kereviz ve et birlikte yumuşayana kadar pişirilir. Ortalama pişme süresi 30-40 dakikadır.

        Bu yöntem, kerevize daha yoğun bir aroma kazandırır ve ana yemek olarak servis edilebilir hale getirir.

        Kereviz Pişirmenin Püf Noktaları

        Kerevizi doğradıktan hemen sonra limonlu suya koyun. Bu işlem kararmayı engeller ve tazelik sağlar.

        Zeytinyağlı yemeklerde yağı en son eklemek yemeğin parlaklığını artırır.

        Portakal suyu gibi doğal asidik sıvılar kerevizin tadını dengeler, özellikle çocuklar için daha cazip hale getirir.

        Kerevizi çok uzun süre pişirmemek gerekir. Aşırı pişirme sebzenin dağılmasına ve lifli yapısının bozulmasına neden olur.

        Pişirme sırasında tencerenin kapağını çok sık açmamaya özen gösterin. Isı kaybı yemeğin dengesini bozabilir.

        Servis ve Sunum Önerileri

        Kereviz, pişirilmesinin yanı sıra çiğ olarak da değerlendirilebilir. Sap kısmı salatalara kıyılabilir, yoğurtlu dip soslara batırılarak atıştırmalık olarak sunulabilir. Püre haline getirilmiş kereviz, patates püresine alternatif olarak et yemeklerinin yanında harika bir garnitür olabilir.

        Ayrıca pişmiş kerevizin üzerine ince kıyılmış dereotu, limon kabuğu rendesi ya da ceviz içi serperek lezzeti ve görünümü zenginleştirilebilir.

        Sonuç olarak, kereviz doğru şekilde seçilip uygun yöntemlerle pişirildiğinde oldukça lezzetli ve besleyici bir sebzeye dönüşür. Hem sağlıklı beslenme hem de farklı damak tatlarına hitap eden bir alternatif olarak sofralarda hak ettiği yeri almalıdır. Kereviz pişirmeyi bir mutfak sanatı olarak görmek ve püf noktalarına dikkat etmek, bu sebzeyi sevdirmede kilit rol oynar.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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