Kışın kokusu ve tadıyla en sevilen sebzelerinden biridir kereviz. Şimdi sizlere kereviz kullanarak hazırlayacağımız salatanın tarifini vereceğim sizlere.
Kereviz Salatası İçin Gereken Malzemeler:
- 2 adet orta boy kereviz
- 1 adet limon suyu
- 2 yemek kaşığı mayonez
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 1 çay kaşığı tuz
Üzeri İçin:
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 5 yemek kaşığı ince çekilmiş ceviz içi
Kereviz Salatası Yapılışı:
- İlk önce kalın bir rende ile kerevizlerin kabuğunu soyduktan sonra, bir güzel rendeliyoruz.
- Kararmaması için limon suyu ile oluyoruz.
- Geniş bir salata kasesine aldığımız yoğurt sosunun üzerine, rendelediğimiz kerevizleri katıyoruz.
- Üzerine tavada kızdırdığımız zeytinyağının içine, ceviz içine ekleyip 1-2 dakika kavuruyoruz.
- Servis tabağında hazır bekleyen kereviz sosumuz üzerine, kızdırdığımız bu yağı ekleyerek ikrama hazır hale getiriyoruz.
- Afiyet olsun...
Püf Noktası:
- Arzuya göre mayonez miktarını damak tadınıza göre arttırabilirsiniz.
- Kerevizlerin kararmaması için limon suyu ile ovun.
- Normal market yoğurdu yerine, süzme yoğurt kullanırsanız, salatanız daha lezzetli ve koyu bir kıvam da olur.
- Taze dereotu veya maydanozla üzerini süsleyebilirsin.
- Ayrıca kereviz yapraklarını da kullanabilirsiniz.
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