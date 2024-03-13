Kerim Tekin kaç yaşında öldü? Kerim Tekin kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

“Kerim Tekin kimdir?” sorusu çok sık soruluyor. 90’lı yıllara damga vuran Kerem Tekin, aslen Erzincan Kemah’lı bir Türk pop müzik şarkıcısı, söz yazarı ve oyuncusudur. İlkokulu İstanbul Kültür Koleji’nde okuyan sanatçı, aynı yıllarda gitar ve şan derslerine yönlendirilmiştir. Lise dönemlerinde amatör bir futbol takımında oynarken gece kulüplerinde şarkı söylmeye başlamıştır. Bu akşamlardan birinde Halis Bütünley tarafından keşfedilerek müzik dünyasına adım atmıştır. Tekin, Bütünley ile anlaşma yaparak 1994 senesinde ilk albümünün hazırlıklarına başlamıştır. Aynı dönemde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Sanatçının ilk albümü 1995 yılının şubat ayında çıkan “Kara Gözlüm” albümüdür.

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KERİM TEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Kerim Tekin, 25 yıl önce ani bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Günümüzde hâlâ konuşulmaya devam eder ve birçok kişi “Kerim Tekin neden öldü?” sorusunu sorar. Sanatçı, bir festivalde en son sanatçı olarak sahne almıştır. Sonrasında menajeri Halis Bütünley ile erken ayrılmış ve İstanbul’a dönmek üzere yola çıkmıştır. Ancak ne yazık ki bu yolculuk sırasında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmiştir.

KERİM TEKİN KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

En çok merak edilen sorulardan biri de “Kerim Tekin ne zaman öldü?” sorusudur. Tekin, kazada hayatını kaybettiğinde 23 yaşındaydı. 27 Haziran 1998 akşamı Sandıklı’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Günümüzde şarkıları hâlâ dinlenen ve unutulmayan sanatçı için “Kerim Tekin ne zaman öldü, kaç yaşında öldü ve neden öldü? gibi sorular yoğun olarak sorulur.

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Ölümümün üzerinden 25 yıl geçen şarkıcı hakkında yeni bir gerçek ortaya çıktı. 2. Sayfa Programı’na katılan ve şarkıcının kendisi gibi şarkıcı olan yakın dostu Tayfun Duygulu, Tekin’in vefatıyla ilgili yürek burkan bir açıklama yapmıştır. Duygulu, sözü ve bestesi kendine ait olan “Kar Beyaz” şarkısının hikâyesini şu sözlerle anlattı;

Kerim Tekin bize hep “Ben trafik kazasında öleceğim, albümüm belki çok satar.” derdi. Vefatından sonra annesi bana “Oğluma neden böyle bir parça yaptın?” dedi.

KERİM TEKİN’İN GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI NASIL OLDU?

Tekin, 27 Haziran 1998’de Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde verdiği bir konserden sonra arkadaşının düğününe katılmak üzere festivalden erken ayrıldı. Menajeri Halis Bütünley ile yolda seyir hâlindeyken kömür kamyonu ve süt tankerinin çarpışması sonucu kömür kamyonu Tekin’in arabasının üzerine çıkmış ve Tekin olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Kaza sonrası Kerim Tekin Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir.

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KERİM TEKİN DİSKOGRAFİSİ

İşte sanatçıya ait stüdyo albümleri;

Kara Gözlüm (1995)

Haykırsam Dünyaya (1997)

Sanatçının yer aldığı albümler;

Aşk Şarkıları- Kar Beyaz (2000)

Bir Zerrin Özer Arşivi- Kar Beyaz Düet (2000)

Zamansız Şarkılar- Kar Beyaz Düet (2011)

90’lar En İyi Türkçe Pop Vol 1 (2013)

Unutulmaz Aşk Şarkıları Hits (2014)

Eelence Aşk Şarkıları Box Set (2014)

Eelence Aşk Şarkıları Vol. 1 (2014)

Sevgiliye Aşk Şarkıları (2017)

Sanatçıya ait video klipler;