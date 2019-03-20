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"ÇOK HEYECANLIYIM"

Yaza doğru bomba gibi bir şarkı ile müzik piyasalarını alt üst edeceğini söyleyen Durmaz, Almanya'nın Frankfurt kentinde bir restoran açma hazırlığında olduğunu söyleyerek, "Çok heyecanlıyım" dedi.