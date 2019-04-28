Kerimcan Durmaz kimdir? sorusu ünlü fenomenin her yaptığından sonra gündem olmasıyla soruluyor. Sosyal medyadaki milyonlarca takipçisinin yanında, Kerimcan Durmaz DJ'lik yaparak da gündeme geliyor. Kerimcan Durmaz'ın hayatından detaylar haberimizde...

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile isminden söz ettiren Kerimcan Durmaz, 1994 Balıkesir Erdek doğumludur. Üç kardeşli bir aileden gelen ve akrep burcu olan Durmaz, sosyal medya üzerindeki popülerliğini hiç beklemediğini, zaten böyle bir beklenti üzerine bu yola çıkmadığını ifade ediyor.

Kısa zaman içerisinde milyonlarca kişinin takibine ulaşan fenomen isim, takipçileri tarafından 'kendine has ve eğlenceli tavırları' ile sempatik bir kişilik olarak tarif ediliyor. Özellikle Periscope üzerindeki izlenme oranlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Kerimcan Durmaz, doğal ve sıradışı tavırlarıyla takipçi sayısını kısa sürede arttırmış ve adını fenomenler listesine yazmayı başarmıştır.

Sosyal medyadaki varlığı kadar reel hayatta da eğlenceli bir yaşam biçimi olan Kerimcan Durmaz, Make-Up Artist ve DJ olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

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