Kerkük'te Türkmen vekilin evine silahlı saldırı

ITC Vekili Muhammed'in Kerkük kent merkezindeki evine yönelik kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa, saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, Milletvekili Muhammed'in evini hedef alan silahlı saldırıyı sert şekilde kınadı.

"Bu saldırı, Kerkük vilayetinde güvenlik ve istikrarı sarsmaya yönelik tehlikeli bir girişim ve açık bir hukuk ihlalidir." diyen Ağa, Kerkük'teki ilgili güvenlik makamlarını konuyla ilgili acil ve şeffaf bir soruşturma başlatmaya, failleri ortaya çıkarmaya ve adalete teslim etmeye çağırdı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ITC Milletvekili Muhammed'in evine yönelik saldırı düzenleyen zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Saldırıdan hemen sonra bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından saldırıyı gerçekleştirenin adresine ulaşıldığı bildirilen açıklamada, zanlının 20 yaşında olduğu ifade edildi.

Saldırganın mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.