Kervan Gıda ile EBRD’den yeni iş birliği

Kervan Gıda'nın EBRD’den temin ettiği 40 Milyon Euro tutarındaki finansmanla, şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerini destekleyeceği, finansal yapısını güçlendireceği ve çalışanların gelişimine yönelik yeni programlar için kaynak sağlayacağı ifade edildi.

Kervan Gıda CEO'su Devrim Kılıçoğlu, EBRD’den sağlanan finansmana ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Finansal disiplinin, sürdürülebilir karlı büyüme ve güçlü bir mali yapı için kritik olduğuna inanıyorum. EBRD’den sağladığımız 40 Milyon Euro finansman, finansallarımızı güçlendirerek sürdürülebilir karlı büyüme hedeflerimizi desteklememize olanak tanıyacak. Bu finansmanın, kısa ve orta vadede finansman maliyetlerimizi azaltarak şirketimizin karlılığına olumlu etki edeceğine inanıyorum. Bu finansman ile birlikte öngörülebilir nakit akışımızla önümüzdeki dönemde hem iç pazarda hem de uluslararası arenada daha rekabetçi ve karlı bir şekilde büyümemiz devam edecek.”

Alınan finansmanın yalnızca şirketin finansal gücünü artırmakla kalmayıp, aynı zamanda insan kaynağına yönelik stratejik bir adım niteliği taşıdığını vurgulayan Devrim Kılıçoğlu, şunları söyledi: “Çalışanlarımız bizim en büyük değerimizdir. Bu kapsamda, eğitim ve gelişim programlarımızı güçlendirmeye, çalışanlarımızın yetkinliklerini artıracak fırsatlar sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca, yerel eğitim kurumlarıyla iş birliğimizi genişleterek genç yeteneklere staj ve kariyer gelişimi imkanları sağlamayı sürdüreceğiz.”