AA

Edirne'nin Keşan ilçesinde, deprem yardımını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 belediye çalışanından 1'i tutuklandı.

AA'nın haberine göre, İş akitleri sonlandırılan belediye çalışanları N.D. (50), N.H.Y. (54), L.E. (54) ve Ü.Ç. (67), polislerce "hırsızlık" suçundan yakalanıp emniyet müdürlüğüne götürüldü. Zanlılar, işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden N.H.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

BAŞKAN HELVACIOĞLU: BU ZİHNİYET BİZDEN DEĞİL

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye binası önünde yaptığı açıklamada, Keşanlıların depremzedeler için kısa sürede yardım malzemesi topladığını söyledi. Tüm Türkiye'nin güzel birlik ve beraberlik örneği sergilediğini belirten Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

Fotoğraf: DHA

"Bir yandan da öyle hadiseler meydana geliyor ki bunu anlatmakta ve izah etmekte zorlanıyoruz. 4 personelin karıştığı, toplanan yardım malzemeleri ile ilgili münferit bir olay yaşanmıştı. Bu zihniyet bizden değildir. Biz tüm personelimiz ile özellikle toplumsal olaylarda Türkiye'ye örnek olacak birçok çalışmayı defalarca yapmış bir kurumuz. Sosyal medyadaki siyasi suçlamaları kabul etmiyoruz" dedi.

Helvacıoğlu, belediyenin tüm birimlerinde çalışan personel ve belediye meclis üyelerinin katkısıyla 500 bin liralık yardımda bulunacaklarını kaydetti.

Deprem Dayanışma Özel Sayfası