Burası otel değil, adeta bir şehir! 7 bin 351 odasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Resepsiyondan odaya ulaşmak 15 dakikayı bulabiliyor
Malezya'daki First World Hotel, tam 7 bin 351 odasıyla dünyanın oda sayısı bakımından en büyük oteli unvanına sahip. Binlerce kişiyi aynı anda ağırlayabilen dev tesis, büyüklüğü ve sunduğu imkanlarla adeta küçük bir şehri andırıyor. Detaylar haberimizin devamında...
Dünyada öyle yapılar var ki büyüklükleriyle şaşkınlık yaratıyor. Malezya'nın Genting Highlands bölgesinde bulunan First World Hotel de o yapılardan biri. Sisli dağların arasında yükselen bu otel, yalnızca büyüklüğüyle değil, kırdığı rekorla da dikkat çekiyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 1.500 metre yükseklikte yer alan tesis, tam 7 bin 351 odasıyla Guinness Dünya Rekorları'na göre oda sayısı bakımından dünyanın en büyük oteli unvanını taşıyor.
RESEPSİYONDAN ODAYA ULAŞMAK 15 DAKİKAYI BULABİLİYOR
First World Hotel, devasa büyüklüğü nedeniyle ilk kez gelen ziyaretçileri şaşırtabiliyor. Kilometrelerce uzanan koridorlarıyla dikkat çeken tesiste, ilk günlerde yön bulmak zaman zaman ciddi bir bulmacaya dönüşebiliyor.
Otelin farklı bloklarında konaklayan misafirler için resepsiyondan odaya ulaşmak, yaklaşık 15 dakikalık bir yürüyüş gerektirebiliyor. Aynı anda binlerce kişiyi ağırlayabilen bu devasa yapı; yoğun insan trafiği ve ortak kullanım noktalarıyla klasik bir otelden çok küçük bir şehri andırıyor.
SADECE BİR OTEL DEĞİL, DEV BİR TURİZM MERKEZİ
First World Hotel, bölgenin en büyük eğlence merkezi olan Resorts World Genting kompleksinin içinde yer alıyor. Otelde konaklayan misafirler, kompleks bünyesindeki alışveriş alanları, restoranlar, eğlence merkezleri ve tema parklarından yararlanabiliyor.
Her yaş grubuna hitap eden bu sosyal donatılar sayesinde ziyaretçiler, dışarı çıkma ihtiyacı hissetmeden günlerce içeride vakit geçirebiliyor. Farklı bütçelere hitap eden oda seçenekleri ve sunduğu sosyal imkanlarla kompleks, bölgenin en yoğun turizm noktalarından biri olmayı sürdürüyor.
TROPİK COĞRAFYADA SERİN BİR DAĞ HAVASI
Genellikle sıcak ve nemli iklimiyle bilinen Malezya'da, bu tesisin konumu da ayrı bir avantaj sunuyor. Başkent Kuala Lumpur'un yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde, Pahang eyaletinde yer alan First World Hotel, yaklaşık 1.500 metre rakımı sayesinde misafirlerine tropik havadan uzak, çok daha serin bir ortamda konaklama imkanı sunuyor.
Bu serin iklim, hem bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyen yerli turistler hem de yabancı ziyaretçiler açısından tesisi oldukça cazip hale getiriyor.
REKORU KAYBETTİ, YILLAR SONRA YENİDEN ZİRVEYE ÇIKTI
First World Hotel, 2006 yılında 6 bin 118 oda kapasitesiyle hizmete açılarak dünyanın en büyük oteli unvanını kazandı. Ancak 2008 yılında Las Vegas'taki Venetian kompleksinin kapasitesini artırmasıyla bu unvanı kaybetti.
2015 yılında tamamlanan ikinci kuleyle birlikte otele 1.233 yeni oda eklendi. Böylece toplam oda sayısı 7 bin 351'e ulaştı ve tesis dünyanın en büyük oteli unvanını yeniden kazandı. Guinness Dünya Rekorları tarafından da tescillenen bu unvanı o tarihten bu yana korumaya devam ediyor.
DEV TESİSTE 5 FARKLI ODA KATEGORİSİ BULUNUYOR
Üç yıldızlı bir tesis olmasına rağmen konaklama hacmiyle küresel devleri geride bırakan merkez, çok geniş bir kitleye ev sahipliği yapıyor.
Tesiste 3 bin 164 standart oda, 2 bin 922 lüks oda, 649 lüks üç kişilik oda, 480 superior lüks oda ve 136 World Club odası bulunuyor. Bu geniş oda yelpazesi sayesinde tesis, farklı bütçelere ve konaklama ihtiyaçlarına hitap ediyor.