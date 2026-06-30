Burası otel değil, adeta bir şehir! 7 bin 351 odasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Resepsiyondan odaya ulaşmak 15 dakikayı bulabiliyor

TROPİK COĞRAFYADA SERİN BİR DAĞ HAVASI

Genellikle sıcak ve nemli iklimiyle bilinen Malezya'da, bu tesisin konumu da ayrı bir avantaj sunuyor. Başkent Kuala Lumpur'un yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde, Pahang eyaletinde yer alan First World Hotel, yaklaşık 1.500 metre rakımı sayesinde misafirlerine tropik havadan uzak, çok daha serin bir ortamda konaklama imkanı sunuyor.

Bu serin iklim, hem bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyen yerli turistler hem de yabancı ziyaretçiler açısından tesisi oldukça cazip hale getiriyor.