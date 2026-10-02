Doktorların evine asla sokmadığı 3 yağ: Hücresel iltihabı tetikliyor

Mutfaklarda uzun yıllardır “bitkisel” ve “hafif” olduğu düşüncesiyle tercih edilen bazı yemeklik yağlar, sağlık üzerindeki olası etkileri nedeniyle yeniden tartışma konusu oluyor. Yapılan araştırmalar ve metabolik sağlık alanındaki değerlendirmeler, özellikle yüksek oranda rafine edilmiş bazı tohum yağlarının aşırı tüketiminin beslenme ve metabolik sağlık açısından dikkate alınması gereken sonuçlar doğurabileceğine işaret ediyor.

Peki hangi yağlar daha fazla tartışılıyor? Fonksiyonel tıp alanında çalışan hekimler ve kardiyoloji uzmanlarının özellikle sınırlandırılmasını önerdiği 3 yağ çeşidi ve bunların vücut üzerindeki olası etkileri şöyle: