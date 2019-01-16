Edirne’nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda gazeteye sarılı halde kesik kolu bulunan kayıp Didem Uslu vahşetinde fail ya da faillerin bulunması için çalışmalar çok yönlü olarak sürüyor.

PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İHA'nın haberine göre, geçen perşembe yakacak toplamak amacıyla İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi arkasında bulunan ormanlık alana giden bir kişi ağacın altında gazeteye sarılı şekilde kadın kolu gördü. İhbar üzerine harekete geçen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kolun çevresinde ve ormanlık alanda araştırma yaptı. Kesik kol, savcının incelemesinin ardından, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aynı gün parmak izi incelemesinde, kesik kolun Didem Uslu'ya ait olduğu belirlendi.

BAŞKA PARÇALAR BULUNDU

Kolun kime ait olduğunun belirlenmesinin ardından ormanlık alandaki araştırma genişletilirken, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çok yönlü olarak soruşturma başlatıldı. Çalışmalara Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İstanbul'dan gelen köpekli özel arama timleri de katıldı. Ormanlık bölgedeki aramalarda geçen pazar günü kesik kolun bulunduğu yerin yaklaşık 200 metre ilerisinde başka vücut parçalarına daha rastlandı. Bunun üzerine fail ya da faillerin bulunması için araştırma bölgesi biraz daha genişletildi. Ormanlık alanda yapılan araştırmalar sırasında bölgede adeta kuş uçurtulmadı. Parça parça ortaya çıkan vahşetle ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.