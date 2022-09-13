Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Kesinlikle denemeniz gereken ekler tarifi! Fransız usulü ekler tarifi: Karamelli pate choux...
ABONE OL

Fransız usulü ekler tarifi: Karamelli pate choux...

Fransız mutfağına ait olan "Pate choux" deneyenleri lezzetiyle hayran bırakıyor. Sevdiklerinize servis edebileceğiniz bu eşsiz tarif ve püf noktaları sizlerle...

Kesinlikle denemeniz gereken ekler tarifi! Fransız usulü ekler tarifi: Karamelli pate choux...

Fransız usulü ekleri yapmak için dikkat etmeniz gereken püf noktalardan birisi yumurtaların pişmemesine özen göstermeniz olacaktır. Bir diğer önemli nokta ise karameli eritirken kesinlikle karıştırmayın ve içerisine metal kaşık bırakmayın, mümkünse tahta kaşık kullanın.

MALZEMELER

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı su

- 200 g tereyağı

- 3.5 su bardağı un

- 1 çay kaşığı tuz

- 7 adet yumurta

PATE CHOUX KREMASI İÇİN

- 1 litre süt

- 1/2 su bardağı şeker

- 1 çay bardağı mısır nişastası

- 1 adet yumurta sarısı

- 1 paket vanilya tozu varsa 1/4 vanilya çubuğu

HIZLI KARAMEL SOS İÇİN

- 1.5 su bardağı şeker

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- yarım limon

- 200 ml krema

-Sıkma torbası

YAPILIŞI

Süt, su ve tereyağını bir tencereye alarak ocak üzerinde karıştırın ve tereyağı eriyene kadar ısıtın. Un ile tuzu ilave edin ve sıvılarla birlikte karıştırarak pişirdikten sonra ocaktan alın. Bir yandan karıştırarak soğuturken bir yandan da karıştırmaya ara vermeden teker teker yumurtaları ekleyin. Bu esnada yumurtaların pişmemesine dikkat edin.

Sıkma torbasıyla sıkılmaya uygun kıvama ulaştığında pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisine 2.5 cm büyüklüğünde toplar halinde sıkın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında altın rengini alana kadar pişirin.

Kremayı yapmak için 1 litre sütün içerisinden 1 bardak sütü alın ve içerisine mısır nişastası ekleyin. Ardından yumurta sarısını da ekleyip karıştırın. Kalan sütü bir tencereye alarak şeker ve vanilya ile bir taşım kaynatın.

Kaynayan sütlü şekerli karışımı yumurtalı nişastalı karışıma terbiye ederek ekleyin. Muhallebi kıvamını alana kadar karıştırın. Eğer vanilya çubuğu kullanıyorsanız daha sonra içerisinden alın.

Karamel sos için bir tavada, tüm şeker karamel rengini alana kadar yavaş yavaş kısık ateşte pişirin ve asla karıştırmayın. Daha sonra limon, tereyağı ile kremayı teker teker ve yavaşça içerisine ekleyin.

Kremayı eklerken yavaşça karıştırın ve tahta kaşık kullanın. Karamel sos kıvamına geldiğini göreceksiniz. Pate choux yani eklerlerinizin içerisine yapıp soğuttunuz kremayı doldurun. Daha sonra üzerine karamel sosu gezdirin ve servis edin. Afiyet olsun!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bildiğiniz tüm sosları unutun! Lezzet garantili beşamel sos tarifiyle sofralarınız şenlenecek
YEMEK YAPMA Bildiğiniz tüm sosları unutun! Muhteşem Beşamel sos ...
Aşure nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? En lezzetli aşure tarifi ve malzemeleri! Adım adım Aşure yapımı tarifi ve püf noktaları
YEMEK YAPMA Aşure nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.