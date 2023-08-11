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        Haberler Televizyon Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi oyuncuları kimler? Eren Bülbül filmi konusu nedir, nerede çekildi?

        Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi oyuncuları ve konusu

        Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayesini konu alan film televizyonda ekranlara gelecek. İşte, Eren Bülbül filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

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        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 18:52
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        Yapımcılığını TRT ve Dijital Sanatlar'ın yaptığı Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin yapımcılığını Mustafa Uslu üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu’nun oturduğu filmin senaryosunu ise Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu üstleniyor. Peki, Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte, Eren Bülbül filmi oyuncu kadrosu ile ilgili detaylar...

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        EREN BÜLBÜL FİLMİNİN KONUSU NE?

        Kesişme; İyi ki Varsın Eren, Trabzon Maçka'da teröristlerle kahraman Mehmetçiğin çatışması sırasında hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayat hikayesini konu ediyor.

        Mavi ve yeşilin muhteşem buluşmasına tanık olunan Karadeniz’deki bir ailenin, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir astsubayın yaşamlarından kesitler yer alıyor. Trabzonsporlu ünlü futbolcu Abdülkadir Ömür’ün, Eren ve kardeşleriyle aynı takımda oynadığı maç sahnesi ve sıcak Anadolu insanının bilinmeyen yönlerini sergileyen sahneler de oldukça ilgi çekiyor.

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        EREN BÜLBÜL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek’in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

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        KESİŞME; İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        İstanbul, Trabzon, Niğde ve Hatay başta olmak üzere 9 ayrı ilde çekilen filmin çekim süresi ise 12 hafta sürdü.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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