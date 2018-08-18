Show TV’nin yeni dizisi “Keşke Hiç Büyümeseydik”in ilk tanıtımı yayınlandı. Yapımını MinT Prodüksiyon’un gerçekleştirdiği, yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği, senaryosunu Birol Güven - Murat Aras - Eray Yasin Işık’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu otururken; oyuncu kadrosunda Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu, İrfan Kangı, Yeliz Kuvancı, Demet Gül, Arda Esen, Melisa Doğu, Gülin İyigün, Sadri Alışık, Özge Akdeniz, Erkan Baylav, Rabia Toprak, Caner Nalbantoğlu, Yılmaz Gökgöz, Eda Akalın, Eray Yasin Işık, Ersin Arıcı, Seymen Aydın, Zeynep Anacan, Sebahat Adalar, Serkan Özel ve Kevork Türker gibi güçlü isimler yer alıyor.

“ZAMANI GERİ ALABİLSEYDİK, KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK!”

Duygusal hikayesi, usta oyuncu kadrosuyla 30 yıllık bir zaman diliminin ekrana geleceği Keşke Hiç Büyümeseydik’in ilk tanıtımı yayınlandı. “Bizim ev, çok büyük, çok kalabalık, çok gürültülü ve çok eğlenceliydi!” sözleriyle başlayan, geçmişte yaşanan mutlu günlerin ekrana geldiği tanıtımda kardeşler çocukluklarını, gençliklerini, ilk aşklarını, kavgalarını yaşadıkları yere sorunlarıyla birlikte geri dönüyor. Yalnız kalan Hulusi’nin (Ege Aydan) gözyaşları içinde eşi Mukaddes’in (Açelya Akkoyun) fotoğrafına baktığı anlar duygusal dakikalara sahne olurken, evlerine geri dönen kardeşlerin boşa harcadıkları zamana hayıflanıp, “Bazen yaptıklarımıza, bazen de yapmadıklarımıza pişman olduk. Zamanı geri alabilseydik, keşke hiç büyümeseydik!” sözleri dikkat çekiyor. Geçmişleriyle yüzleşen kardeşler Serpil (Burcu Kara), Sadık (Murat Kılıç) ve Ufuk’un (Deniz Celiloğlu) tekrar aile olmanın farkına varıp, varamayacağı ise merakla bekleniyor.

İnsan sevdiklerini kaybedince ertelediği zamanlar değerli olur. Ama şimdi çok geçtir. Küçükken birbirlerini nedensiz seven kardeşler, büyüdükçe küçük nedenlerle birbirlerine nasıl düşerler? Hulusi (Ege Aydan) hayatının son günlerini kendi evinde yalnız ve tek başına geçirmiştir. Hulusi yaşarken yapamadığını öldükten sonra başarabilecek midir? Miras olarak bıraktığı bu eski ev bir mülk gibi paylaşılacak mı yoksa bu aileyi tekrar bir arada mı tutacaktır?

“Keşke Hiç Büyümeseydik” yakında Show TV’de başlıyor!

İşte Keşke Hiç Büyümeseydik’in İlk Tanıtımı!

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